Winterliches Wetter voraus: Schnee, Regen und Glätte zum Wochenstart

Kärnten steht vor einem markanten Wetterumschwung: Nach einem sonnigen, aber eisig kalten Sonntag bringen bereits ab Montag dichte Wolken, Schnee, Regen und örtliche Glätte die Rückkehr in den Winteralltag.

Am Sonntag zeigt sich das Wetter in Kärnten noch sonnig, bleibt aber eisig kalt mit Höchstwerten im Bereich des Gefrierpunktes. In der kommenden Woche, bereits ab Montag, folgt jedoch ein deutlicher Wetterumschwung.

Dichte Wolken, Schnee, Regen und Glättegefahr

Zum Wochenstart zieht bereits am Montag dichtere Bewölkung auf. Ab dem Vormittag setzt aus dem Süden zudem Niederschlag ein. Zunächst schneit es auch verbreitet, unterhalb von etwa 1000 bis 1300 Metern wird es regnerisch. Besonders in Unterkärnten ist vorübergehend leichter gefrierender Regen möglich, was lokal zu Glätte führen kann. Der Niederschlagsschwerpunkt liegt erneut entlang der Karawanken. In den nördlichen und nordwestlichen Landesteilen bleibt es dagegen oft trocken. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 0 und 5 Grad. In den Bergen herrscht am Montag trübes und oft stürmisches Wetter: Nebel, zeitweiser Schneefall und kräftiger Südwestwind sollen den Tag prägen. In 2000 Metern werden –4 bis –1 Grad erreicht, in 3000 Metern sogar bis zu –8 Grad.

©GeoSphere Austria/bergfex Knapp 70 Zentimeter Neuschnee werden im Osten von Kärnten sowie teilen Osttirols erwartet.

Woche verläuft trüb, mit Regen und Schnee

Am Dienstag dominiert weiterhin dichte Bewölkung. Besonders im Südosten Kärntens regnet oder schneit es zeitweise – die Schneefallgrenze liegt zwischen 700 und 1200 Metern, mit Höchstwerten zwischen 0 bis 4 Grad. Ebenso lässt sich bereits für den Rest der Woche sagen: Die Sonne zeigt sich zwar vermehrt, insgesamt bleiben die Temperaturen konstant m Bereich der Nullgradgrenze.