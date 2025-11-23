Zeichen gegen Gewalt: Schaufenster in Spittal erwartet Umgestaltung

UN-Kampagne "Orange the World": Zehn leerstehende Geschäftsauslagen in der Spittaler Innenstadt verwandeln sich 16 Tage lang zu einem Mahnmal gegen Gewalt an Frauen und Mädchen.

Der Soroptimist Club Spittal Millstättersee startet gemeinsam mit der katholischen Frauenbewegung und dem Oberkärntner Frauenhaus ab 25. November wieder ein aufrüttelndes Projekt anlässlich der UN-Kampagne „Orange the World“. Unter dem Motto „Stoppt Gewalt an Frauen“ werden dem Fotokünstler Walter Benigni 16 Präsentationsflächen in der Spittaler Innenstadt zur Verfügung gestellt. Er thematisiert in seinen Werken männliche Aggressivität und Dominanz auf schonungslose Weise. Jede ausgestellte Fotografie des gebürtigen Kärntners – der 2019 verstorben ist – wird zu einem Mahnmal gegen Gewalt.

Soroptimist Club: „Wir müssen aufstehen“

14 Frauennamen stehen heuer bereits auf der Liste der Femizide in Österreich. 26 Frauen bzw. Mädchen haben einen Mordversuch schwer verletzt überlebt. „Ihr Schicksal darf uns nicht gleichgültig sein. Wir müssen aufstehen und ein Zeichen setzen, um die Gesellschaft für dieses Thema zu sensibilisieren. Die Täter stammen in vielen Fällen aus dem familiären Umfeld“, sagt Elisabeth Sommeregger, die für den Soroptimist Club Spittal Millstättersee die Kampagnenaktivitäten plant. Sie wird von Ulli Schwager (katholische Frauenbewegung), Angelika Hinteregger (Oberkärntner Frauenhaus) sowie Professor Helmut Mailänder (Ethiklehrer) unterstützt.

Spittal setzt Zeichen gegen Gewalt

Am 29. November laden Stadtpfarrer Ernst Windbichler und Ulli Schwager außerdem zu einem Gedenkgottesdienst für die Femizid-Opfer in die katholische Pfarrkirche Spittal. Beinn ist um 18 Uhr. Als ergänzende Maßnahme hängen in den öffentlichen WC-Anlagen der Stadt Spittal zudem Plakate mit den Notrufnummern für Frauen, welche von physischer oder psychischer Gewalt betroffen sind. Auch gibt es im Bezirk Spittal mittlerweile mehr als 20 orange Parkbänke. „Sie sind mit einem QR-Code versehen, der zu den Notrufnummern führt“, erläutert Herma Hartweger, Präsidentin des Soroptimist Club Spittal Millstättersee, abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.11.2025 um 09:59 Uhr aktualisiert