Eisige Kälte am Sonntag – Temperaturen im zweistelligen Minusbereich

Kärnten friert: Am Sonntagmorgen sanken die Temperaturen vielerorts in den zweistelligen Minusbereich. Besonders in Oberkärnten und den Bergen zeigte das Thermometer extremes Frostpotenzial.

Kärnten erwachte am Sonntag unter einem dicken Frostmantel. Vor allem die Bergregionen und Oberkärnten zeigten sich von ihrer kältesten Seite, während selbst die Städte nur knapp unter null Grad blieben.

©GeoSphere Austria / Screenshot Ein Blick auf die Karte zeigt, in welchen Gebieten es am kältesten ist.

Zweistellige Werte im Bergland

Die frühmorgendlichen Messungen offenbarten extreme Werte: Spitzenreiter war St. Jakob in Defereggen (Osttirol) mit knapp -15°C, gefolgt von Flattnitz mit -14,5 °C und der Villacher Alpe mit -12,7 °C. Sillian zeigte ebenfalls eisige -12 °C. In den städtischen Gebieten hielten sich die Temperaturen zwar etwas moderater, dennoch waren Villach mit -3,6 °C und Klagenfurt mit -3,2 °C ebenfalls frostig. Auch andere Orte Kärntens meldeten zweistelligen Frost: Mallnitz bei -10,5 °C, Weitensfeld bei -10,8 °C und der Katschberg bei -10,5 °C. Besonders in Föhntälern verstärkt ein kalter Nordwind das Kälteempfinden.