Der ganz normale Bahnsinn

Das hat schon was von einer Gehirnwäsche. Seit Wochen werden wir Tag und Nacht mit ganz besonderer Penetranz darauf hingewiesen, welche Wunder uns doch ab 14. Dezember mit der neuen Koralmbahn ins Haus stehen.

Okay, die Fahrzeit zwischen Klagenfurt und Graz verkürzt sich in der Tat dramatisch – von etwa drei Stunden auf weniger als eine Dreiviertelstunde. Das ist durchaus beachtlich. Auch der Bau als solcher ist tatsächlich eine reife Leistung. Wenn man aber bedenkt, dass bereits in den Jahren bis 1854 unter der Leitung von Carl von Ghega die Semmeringbahn gebaut und eröffnet wurde, relativiert sich das. 14 Tunnel, 16 Viadukte und über 100 Brücken wurden geplant und in nur sechs Jahren kurz nach den Revolutionswirren gebaut und das mit den damals zur Verfügung stehenden technischen Hilfsmitteln.

Aber zurück zur Koralmbahn …

Was wird uns da seit Wochen alles versprochen! Ganze Heerscharen von Touristen aus Graz werden den siechenden Wörthersee-Tourismus beglücken. Und welch Wohltat werden die unzähligen Kärntner sein, die zum Kaffeetrinken zügig in die steirische Hauptstadt kommen werden (und bei Kastner & Öhler shoppen). Es wird sie natürlich geben, aber in dieser Zahl? Und erst das Lavanttal, es wird aufblühen. Dort, wo laut Kärntner Heimatlied Pomonens schönster Tempel steht, werden Industrie und Gewerbe ein goldenes Zeitalter erleben. Okay, es wird der Standort aufgewertet, ob im erwarteten Ausmaß bleibt abzuwarten. Auch die Region Südkärnten und speziell der Klopeiner See sehnen sich nach der Koralmbahn. Es wird durchaus positive Auswirkungen haben, dass Südkärnten dann an einer Hauptverkehrsachse liegen wird. Aber die gab es bisher auch schon in Form der Südautobahn.

Offene Fragen bremsen die Euphorie

Lassen wir doch die Kirche im Dorf. Zu viele Fragen sind offen, um von der Koralmbahn nun Wunderheilungen für die darbende Wirtschaft oder den kriselnden Tourismus zu erhoffen. Auch winzige, aber wichtige Details. Eine kleine Auswahl: Wo gibt’s bei den Bahnhöfen Villach und Klagenfurt ausreichend Dauerparkplätze? Nirgends. Wo kriege ich ein Kombiticket für die Steiermark und Kärnten? Nirgends. Wo kann ich in Klagenfurt an einem Sonntag Kaffee trinken oder speisen? So gut wie nirgends. Wie komme ich vom Klagenfurter Bahnhof zum See? Kompliziert. Die Koralmbahn wurde geplant, realisiert und gebaut, das ist eine tolle Leistung. Die Koralmbahn ist die erste gänzlich neue und nennenswerte Infrastruktur, die entstanden ist. Auch dafür Respekt. Aber alles andere, was die dafür vermutlich fürstlich bezahlten Werbeagenturen, Bundesländer und Städte derzeit abliefern, ist der ganz normale Bahnsinn. Ob der die Realitätsprüfung bestehen wird, zeigt sich ab 14. Dezember.

Inside Kärnten – Kommentare und Analysen von Fritz Kimeswenger Mag. Fritz Kimeswenger (66) Studium der Geschichte und Philosophie Journalist seit 1984 bei Volkszeitung, der Standard und Kronenzeitung. Viele Jahre Ressortleiter Landespolitik der Krone Kärnten und Kolumnist („Kärnten inoffiziell“). In unserer 5-Minuten-Rubrik „Inside Politik“ werden wir bedeutende Entscheidungen, Wendungen und Geschehnisse analysieren und kommentieren. Immer unter der Prämisse „Der Leser zuerst“.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.11.2025 um 10:36 Uhr aktualisiert