Wolf lief an Wohnsiedlung im Bezirk Spittal vorbei
Eine mutmaßliche Wolfssichtung hat es am Sonntag in der Marktgemeinde Seeboden am Millstätter See gegeben. Das Tier wurde auf einem Video festgehalten.
Konkret wurde Meister Isegrim in der Ortschaft Kötzing in der Marktgemeinde Seeboden am Millstätter See beobachtet. Auf dem Video ist zu sehen, wie der Wolf über einen Acker sprintet und über die Straße zu einer Wohnsiedlung läuft. Danach ging es für ihn in einen nahen Wald, so ein Augenzeuge. Es soll am Sonntagvormittag entstanden sein und sorgt derzeit für Gesprächsstoff in der Region.
