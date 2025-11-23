Skip to content
/ ©Egon Weissheimer
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Ein Dieb verschafft sich mit Brecheisen Zugang über ein Fenster.
Am Wochenende wurde in eine Wohnung in Völkermarkt eingebrochen.
Völkermarkt
23/11/2025
Einbruchsdiebstahl

Weiterer Wohnungseinbruch in Völkermarkt: 73-Jähriger bestohlen

Schon wieder ein Einbruch in Kärnten: Diesmal erwischte es einen 73-Jährigen in Völkermarkt. Die Täter kamen über die Terrasse und stahlen mindestens einige Hundert Euro Bargeld.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(106 Wörter)

In Kärnten häufen sich die Einbruchsmeldungen: Erst in der Nacht auf Samstag räumten Einbrecher in Völkermarkt eine Wohnung aus und nahmen sogar eine Kaffeemaschine mit, in einem Einfamilienhaus in St. Veit wurde in der gleichen Nacht ein Einfamilienhaus durchwühlt. Wie die Polizei am 23. November bekannt gab, brachen zwischen dem 21. und dem 23. November außerdem unbekannte Täter in eine Wohnung in Völkermarkt ein. Über die Terrassentür gelangten die Täter in die ebenerdig gelegene Wohnung eines 73-jährigen Mannes. Dort stahlen sie nach Angaben der Polizei mindestens mehrere Hundert Euro Bargeld.

