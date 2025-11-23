Weiterer Wohnungseinbruch in Völkermarkt: 73-Jähriger bestohlen

In Kärnten häufen sich die Einbruchsmeldungen: Erst in der Nacht auf Samstag räumten Einbrecher in Völkermarkt eine Wohnung aus und nahmen sogar eine Kaffeemaschine mit, in einem Einfamilienhaus in St. Veit wurde in der gleichen Nacht ein Einfamilienhaus durchwühlt. Wie die Polizei am 23. November bekannt gab, brachen zwischen dem 21. und dem 23. November außerdem unbekannte Täter in eine Wohnung in Völkermarkt ein. Über die Terrassentür gelangten die Täter in die ebenerdig gelegene Wohnung eines 73-jährigen Mannes. Dort stahlen sie nach Angaben der Polizei mindestens mehrere Hundert Euro Bargeld.