Von Märchenpfad bis Lichterfest: So magisch wird der Advent in Wolfsberg

In und um Wolfsberg warten in den nächsten Wochen zahlreiche vorweihnachtliche Märkte und Erlebnisse. Wir haben für euch einen Überblick.

In Wolfsberg ist heuer in der Vorweihnachtszeit so einiges los: Von der Innenstadt bis in die Ortschaften organisieren Vereine, Initiativen und engagierte Bürgerinnen und Bürger eine Fülle an Veranstaltungen. „Der Advent in Wolfsberg ist ein Gemeinschaftswerk“, erklärt Bürgermeister Alexander Radl. Stadtmarketing-Stadtrat Christian Stückler lädt die Menschen dazu ein, die Adventmärkte zu besuchen und betont: „Musik, Brauchtum und Kulinarik schaffen Momente der Wärme und Gemeinschaft.“

©KSL Tourismus GmbH/Rene Knabl In Wolfsberg und Umgebung ist in der Vorweihnachtszeit viel los.

„Es werde Licht“ am 28. November

Der Veranstaltungskalender ist prall gefüllt: Den Auftakt machten dieses Wochenende die Adventverkaufsausstellung und das traditionelle Christbaumbinden im Rathausfestsaal. Ende November folgt einer der größten Märkte der Region im KUSS Wolfsberg. Mit „Es werde Licht“ wird am 28. November am Hohen Platz feierlich die Weihnachtsbeleuchtung eingeschaltet – begleitet von einem stimmungsvollen Kinderprogramm. Tags darauf verwandelt sich die Innenstadt in einen Advent-Märchenpfad, bei dem die Theatergruppe KampuZ acht weihnachtliche Geschichten in lokalen Geschäften lebendig werden lässt.

Adventveranstaltungen 28./29./30. November: Weihnachts- und Adventmarkt im KUSS Wolfsberg

28. bis 30. November, Freitag 14 bis 18 Uhr, Samstag 9 bis 18 Uhr, Sonntag 9 bis 17 Uhr

Flohmarkt, Handarbeitsartikel, Kerzen, Keramik, Schmuck, Marmeladen, Kekse u. v. m.

Freitag, 28. November, 17.30 Uhr am Hohen Platz

Musikalisches Programm, Glühwein und Snacks

Samstag, 29. November, von 10 bis 12 Uhr und von 14.30 bis 17 Uhr

Aufführungen weihnachtlicher Geschichten von der Theatergruppe KampuZ im 20-Minuten-Takt; teilnehmende Geschäfte: Megy’s Drogerie, Café Orpheo, Haus der Region, San Damiano, Juwelier Waschier, Torwirt, Offner Geschenkehaus, Intersport Pilz

29. November ab 15 Uhr am Pfarrplatz St. Michael

Kulinarik- und Handwerksmarkt, Adventkranzsegnung und Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung, anschließend musikalische Auftritte und Engelswerkstatt für Kinder

29. November ab 18 Uhr in der Pfarrkirche

Messe und Adventkranzsegnung; Einschalten der Adventbeleuchtung und feierliches Beisammensein mit Lebkuchen, Glühwein und „Turmblasen“ vor dem Mehrzwecksaal der Volksschule

©KSL Tourismus GmbH/Rene Knabl Viele Adventmärkte warten in Wolfsberg.

Advent rund um Wolfsberg

Auch in den Ortschaften rund um Wolfsberg wartet ein buntes Adventprogramm: St. Michael verwandelt sich am 29. November mit Adventmarkt, Kranzsegnung und Auftritten der Kinderchöre in ein funkelndes Weihnachtsdorf. St. Marein lädt am selben Abend zu Messe und Lichterfest. Am 5. Dezember besucht der Nikolo die Wolfsberger Innenstadt, während in St. Margarethen vom 5. bis 7. Dezember ein Adventmarkt mit Musik, Kinderprogramm und Kulinarik angeboten wird.

Adventveranstaltungen 5./6./7. Dezember: Nikolo der Wolfsberger Bürgerfrauen

Freitag, 5. Dezember, ab 16 Uhr am Hohen Platz in Wolfsberg

Der Nikolaus verteilt kleine Geschenke an die Kinder.

5. bis 7. Dezember beim Haus der Vereine; Freitag ab 16 Uhr, Samstag und Sonntag ab 15 Uhr

Adventmarkt mit Musik, Kulinarik und Kinderprogramm

6. Dezember um 15 Uhr in der Markuskirche

Programm: „Weihnachten gspiarn“

6. Dezember um 18 Uhr

Kinder erhalten eine kleine Überraschung.

6. Dezember um 19.30 Uhr im Haus der Musik in St. Stefan

©KSL Tourismus GmbH/Rene Knabl Beim Adventmarkt im Trattlpark warten zahlreiche Programmpunkte auf die Besucher.

Adventmarkt im Trattlpark

Ein jährlicher Höhepunkt ist der Adventmarkt im Trattlpark, der an zwei Wochenenden Kunsthandwerk, Musik und weihnachtliche Unterhaltung ins Herz der Stadt bringt – von Zaubershows über Kutschenfahrten bis zu Jazz- und Chorkonzerten. Ergänzt wird das Angebot durch zahlreiche kleinere Veranstaltungen von Konzerten über Lesungen bis hin zu Benefizevents.