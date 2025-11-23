Gewalt statt Gaudi: Immer öfter wird es für Krampusse gefährlich

Immer öfter werden Krampusse bei Läufen selbst Opfer von Gewalt. Im 5-Minuten-Interview erklärt ein Kärntner Krampusgruppen-Obmann, warum Hörnerreißen lebensgefährlich ist – und was Zuschauer und Krampusse besser machen können.

Krampusse gelten als wilde Gesellen, die mit ihrer Rute nicht nur Angst und Schrecken, sondern gern auch Schläge verbreiten. Doch immer öfter werden Vorfälle bekannt, in denen die Krampusse selbst zu Opfern von Gewalt wurden. Bei einem Krampuslauf in Ebenthal am 14. November wurden beispielsweise zwei junge Läufer verletzt. Ein 18-jähriger Krampus wurde an den Hörnern gezogen und am Nacken verletzt und ein erst 14-Jähriger wurde an seinen Hörnern nach unten gedrückt, als er sich gerade nach vorne beugte. Dabei erlitt der Jugendliche einen Muskelfaserriss. Im 5-Minuten-Interview haben wir mit Martin Lutz, Obmann der Krampusgruppe „Kärntnerbluat“ aus Klagenfurt, über Gewalt gegen Krampusse und mögliche Lösungen gesprochen.

„Am gefährlichsten ist alles, was den Kopf betrifft“

Solche Vorfälle wie die oben genannten können für die Maskierten schlimm ausgehen: „Am gefährlichsten ist alles, was den Kopf betrifft – vom Schlag auf die Maske übers Hörnerreißen, da können starke Verletzungen entstehen“, schildert Lutz. Auch er selbst wurde bereits einmal zum Opfer: „Ich bin 2013 bei den Hörnern erwischt worden“, erzählt er. Ein Zuschauer hat so lange an seinem Horn gezogen, bis es abriss. Die Folgen spürt er bis heute: „Man bekommt eine Art Schleudertrauma. Aufgrund der Bewegung hat sich Luft zwischen den Wirbeln gebildet und das knackst immer noch.“

Absperrgitter als „mentale Grenze“

Auf die Frage, ob die Gewaltbereitschaft gegenüber Krampussen in den letzten Jahren zugenommen hat, zögert der Kärntnerbluat-Obmann, bevor er erklärt: „Das ist schwierig zu beantworten. Prinzipiell ist das Spiel zwischen Zuschauern und Krampussen nicht mehr dasselbe wie vor 20 Jahren.“ Die Schuld sieht er dabei – was für viele wohl überraschend sein dürfte – an den immer weiter verbreiteten Absperrgittern. Laut Lutz kommt es hauptsächlich bei Veranstaltungen mit solchen Gittern, die Läufer und Publikum trennen, zu Ausschreitungen. Die Erklärung folgt auf dem Fuße: „Man muss sich diese Absperrgitter als mentale Grenze vorstellen. Der Zuschauer denkt sich: Ich bin dahinter und das ist mein Schutzraum. Wenn hier jemand drübergreift, werden die Leute also eher grantig, weil die mentale Grenze überschritten wird.“

Was hältst du von Krampus- und Perchtenläufen? Find ich super Nicht mein Fall Ist mir egal Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Tipps für den Krampus

Auch die Startnummer sieht Lutz als wesentlichen Faktor: Wenn man am Anfang eines Laufs dran sei, seien die Zuschauer oft noch „voller Erwartung“: „Da ist es oft weniger ein Problem, wenn man jemanden mit der Rute erwischt.“ Laufe man hingegen mit einer hohen Startnummer, hätten die Besucher häufig schon einige Rutenschläge abbekommen und seien weniger gewillt, noch weitere einzustecken: „Ich kann nicht als Startnummer 30 so laufen wie als Erster“, betont Lutz, der selbst seit Jahren als Krampus aktiv ist. Generell rät er jedem Krampus: „Wenn man sieht, dass jemand schon grantig oder rauschig ist, einfach weitergehen.“

Tipps für die Zuschauer

Doch auch für die Zuschauer hat der Kärntnerbluat-Obmann einen Tipp: Personen, die Angst vor der Rute haben, rät er, nicht zu Krampusläufen zu gehen. Denn: „Der Krampus ist immer Tumult, er steht ja auch für Bestrafung.“ Als Alternative für Menschen, die trotzdem maskierte Gesellen sehen wollen, schlägt er Raunachtstreiben zwischen 21. Dezember und 6. Jänner vor. „Da wird der Winter ausgetrieben und Glück verbreitet und es gibt keine Rute“, erklärt Lutz.

Mehr Toleranz auf beiden Seiten erwünscht

Allgemein plädiert Martin Lutz für mehr Toleranz – sowohl seitens der Zuschauer als auch seitens der Krampusse. Einerseits sollten sich die Krampusse ihre „Spielpartner“ gut aussuchen, andererseits sollten auch die Besucher beispielsweise daran denken, dass Krampusse durch die Maske ein eingeschränktes Sichtfeld haben. „Wenn unmittelbar vor mir ein Kind seht, dann sehe ich das nicht. Das führt auch oft zu Missverständnissen“, erklärt Lutz, bevor er abschließend betont: „Wir müssen schauen, dass wir das Feingefühl wieder herstellen.“