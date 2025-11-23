4,3-Millionen-Projekt: 16 neue Wohnungen in Griffen übergeben

In der Rudner Straße 23 in Griffen fand am 18. November die feierliche Schlüsselübergabe einer neuen geförderten Wohnanlage statt. Das Gebäude ist barrierefrei, hat einen Fernwärmeanschluss und ist mit Glasfaser-Internet ausgestattet, wie die Marktgemeinde Griffen informiert. Die Anlage mit 16 Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen wurde vom Kärntner Siedlungswerk (KSW) erbaut, die Kosten belaufen sich auf rund 4,3 Millionen Euro. Das Projekt wurde zu 80 Prozent mit einem Wohnbaudarlehen des Landes gefördert.

©Marktgemeinde Griffen Bürgermeister Josef Müller und die Kärntner Wohnbaureferentin Gaby Schaunig waren bei der Schlüsselübergabe in Griffen zugegen. ©Marktgemeinde Griffen Diakon Seppi Buchleitner sprach einen Segen für Haus und Bewohner.

Segensspruch und Schlüsselübergabe

Bei der Übergabe waren neben den neuen Mietern auch Vertreter von Land, Gemeinde und KSW dabei. Bevor die Schlüssel verteilt wurden, sprach Diakon Seppi Buchleitner den Segen für Haus und Bewohner. „Gerade junge Familien und Paare profitieren von gut geplanten, energieeffizienten und leistbaren Mietwohnungen“, erklärt Wohnbaureferentin und Landeshauptmannstellvertreterin Gaby Schaunig bei der Übergabe. Griffens Bürgermeister Josef Müller hob bei der Übergabe die Bedeutung einer guten Nachbarschaft hervor und wünschte den neuen Mietern eine „friedliche, freundliche und wertschätzende Hausgemeinschaft“.