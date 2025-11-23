Kärnten plant KI-Schulungen in allen Bezirken

Kärntens Gemeinden rüsten digital auf: 2026 starten KI-Schulungen in allen Bezirken, um etwa die Verwaltung zu entlasten und dem Fachkräftemangel zu begegnen. Ein großes Ziel: weniger Bürokratie, mehr Zeit fürs Wesentliche.

In Kärnten will man in Zukunft stärker auf Digitalisierung setzen.

Unter dem Motto „Digitale Leuchttürme“ trafen sich Kärntens Gemeindevertreter am 18. November im Lakeside Park in Klagenfurt, um einen Blick auf die digitale Zukunft des Landes zu werfen. Hintergrund der Veranstaltung: Die Gemeinden stehen vor wachsenden Herausforderungen wie dem Fachkräftemangel, dem demografischen Wandel und immer komplexeren Verwaltungsaufgaben. Die Digitalisierung soll hier Entlastung bringen.

KI-Schulungen in allen Kärntner Bezirken geplant

Gemeinsam mit dem Gemeinde-Servicezentrum und Expertinnen und Experten der TU Graz sind für 2026 praxisnahe KI-Schulungen in allen Bezirken geplant. Sie orientieren sich am Arbeitsalltag der Gemeinden und sollen ein Schritt-für-Schritt-Ausprobieren entsprechender Technologien ermöglichen. „Die Gemeinden können eigene Wünsche und Themen einbringen, sodass die Ausbildungsoffensive maßgeschneidert gestaltet wird“, heißt es seitens des Landes Kärnten. Ein Schwerpunkt soll auf der IT-Sicherheit liegen. Mitarbeitende sollen lernen, Risiken zu erkennen und Daten zu schützen – beruflich wie privat.

Beispiele aus der Praxis: Streamdiver-Transkriptionstool: Wandelt Sitzungen automatisch in Text um und erleichtert Niederschriften.

Wandelt Sitzungen automatisch in Text um und erleichtert Niederschriften. Praxisprojekt „Merlin“ (Gemeinde Neuhaus): Zeigt, wie digitale Werkzeuge in Krisensituationen unterstützen können.

(Gemeinde Neuhaus): Zeigt, wie digitale Werkzeuge in Krisensituationen unterstützen können. Weitere Initiativen: Kindergarten-Personalpool, digitale Lösungen für Personalauswahl und Personalverrechnung.

„Mehr Zeit für das, worauf es wirklich ankommt“

Gemeindereferent Daniel Fellner sieht Kärntens Gemeinden gut aufgestellt: Mit dem Gemeinde-Servicezentrum habe man eine Servicestelle, „wie es sie in Österreich kein zweites Mal gibt“. Er betonte weiters, dass man Herausforderungen als Chancen sehen müsse: „Wir können entscheiden, ob wir stehen bleiben oder weitergehen.“ Künstliche Intelligenz könnte helfen, Arbeitsabläufe zu vereinfachen. Konkret gehe es um „weniger Bürokratie, weniger Belastung und mehr Zeit für das, worauf es wirklich ankommt“. Der Bürgermeister von Ferndorf, Josef Haller, der auch Kuratoriumsvorsitzender des Gemeinde-Servicezentrums ist, betont die Bedeutung der Einrichtung. Aus einem kleinen Beratungsangebot sei eine zentrale Säule der kommunalen Verwaltung geworden. Fellners Schlussappell:

Steuern wir die Digitalisierung so, wie wir sie gerne hätten – und das mit Herz und Menschlichkeit.