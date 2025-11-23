Der Montag bringt Wolken, Schnee und Glatteis nach Kärnten

Der Montag bringt den Kärntnerinnen und Kärntnern in der Früh dichte Wolken aus südwestlicher Richtung. In den Karnischen Alpen und Karawanken kann es laut Prognosen der GeoSphere Austria auch schneien. „Sonst ist es oft niederschlagsfrei, nur vereinzelt greift von Süden her unergiebiger Niederschlag über“, so die Wetterexperten. Bei diesem Niederschlag kann es sich um gefrierenden Regen handeln – also Vorsicht auf der Straße. Am Nachmittag verstärken sich die Niederschläge vor allem im Süden des Landes. Die Schneefallgrenze steigt in Kärnten auf 800 bis 1.300 Meter an. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 0 bis 4 Grad.