Wohnwagenbrand in Südkärnten: Besitzer handelt rasch und mutig

Am 23. November kam es in den Mittagsstunden zu einem Wohnwagenbrand in Gonowetz im Bezirk Völkermarkt, wie die Freiwillige Feuerwehr St. Michael ob Bleiburg informiert. Die Florianis wurden von der Landeswarnzentrale alarmiert, da die Fahrerkabine eines Wohnwagens in Brand geraten war. Als die Florianis am Einsatzort ankamen, hatte es der Besitzer bereits geschafft, den Brand mithilfe eines Feuerlöschers zu löschen. Die Feuerwehr überprüfte das Fahrzeug auf versteckte Glutnester und führte die notwendigen Sicherungsarbeiten durch. Nach Angaben der Feuerwehr St. Michael ob Bleiburg wurden bei dem Brand glücklicherweise keine Personen verletzt, doch am Wohnwagen entstand ein Sachschaden in unbekannter Höhe. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit noch nicht bekannt.