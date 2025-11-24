„16 Tage gegen Gewalt“: Warum die Landeskliniken in Orange erstrahlen

Mit Aktionen, Ausstellungen und sichtbarer Solidarität beteiligen sich die Kärntner Landeskliniken heuer an der Kampagne „16 Tage gegen Gewalt“. Spitäler spielen eine Schlüsselrolle, denn viele suchen hier erstmals Hilfe.

Die aktuellen Zahlen sind alarmierend, Viele Frauen erleben körperliche oder psychische Gewalt oft über lange Zeit. Die Aktion "16 Tage gegen Gewalt" will ein Bewusstsein für dieses sensible Thema schaffen.

Morgen, dem 25. November, beginnt weltweit der Aktionszeitraum „16 Tage gegen Gewalt“. Er endet traditionell am 10. Dezember, dem internationalen Tag der Menschenrechte. In diesen knapp drei Wochen soll Bewusstsein geschaffen werden, für Gewalt, die oft im Verborgenen passiert, für Schicksale, die zu lange ungehört bleiben und für Frauen und Mädchen, die Unterstützung brauchen.

„Stopp Partnergewalt“

Die Kärntner Landeskliniken nehmen diesen Auftrag ernst. Im Landeskrankenhaus Villach wird die Kampagne mit der Eröffnung der Ausstellung „Stopp Partnergewalt“ und „Zivilcourage bei Partnergewalt und häuslicher Gewalt“ gestartet. Die Ausstellung zeigt nicht nur Tatsachen und Fallbeispiele, sie fordert auch zum Hinschauen auf und dazu, Verantwortung zu übernehmen. Ein Infopoint mit Informationsmaterial begleitet die gesamte Kampagnenzeit. Hier finden Besucher Broschüren, Hinweise zu Beratungsstellen und konkrete Anlaufpunkte, wenn sie Gewalt erleben oder vermuten.

Orange leuchtet als Mahnung und als Versprechen

Auch im Klinikum Klagenfurt wird das Thema sichtbar gemacht. Mitarbeiter tragen während der „16 Tage gegen Gewalt“ eine orange Masche. Die Farbe Orange steht weltweit für ein Ende der Gewalt an Frauen, ein Symbol, das Mut machen soll und Betroffenen zeigt: Ihr seid nicht allein. Teile der Außenfassade des Eltern-Kind-Zentrums und des Versorgungszentrums erstrahlen ebenfalls in Orange. Auch das Landeskrankenhaus Laas und die Gailtal-Klinik setzen mit Plakaten, Infotischen und einer orange beleuchteten Fassade deutliche Akzente. Die Botschaft ist klar: Gewalt an Frauen betrifft uns alle und sie darf keinen Platz haben.

Warum gerade Krankenhäuser so wichtig sind

Die aktuellen Zahlen sind alarmierend. Viele Frauen erleben körperliche oder psychische Gewalt, oft im familiären Umfeld, oft über lange Zeit. Doch nur wenige sprechen darüber. Und noch weniger finden den Mut, aktiv Hilfe zu suchen. Für viele ist das Krankenhaus der erste Ort, an dem Gewalt sichtbar wird. Verletzungen, die nicht plausibel erklärt werden können. Ein Blick, der zu lange schweigt. Ein Moment, in dem jemand aufmerksam hinsieht. Medizinische Fachkräfte spielen dabei eine zentrale Rolle. Sie können erkennen, wann Verletzungen möglicherweise durch Gewalt entstanden sind. Sie können sensibel nachfragen, ohne Druck aufzubauen. Und sie können Betroffene an Beratungsstellen und Schutzeinrichtungen weitervermitteln, ein Schritt, der oft lebensentscheidend sein kann.