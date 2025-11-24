Skip to content
Region auswählen:
/ ©ÖAMTC/Wilhelm Bauer
Bild auf 5min.at zeigt eine Straße voll Glatteis
In Kärnten kann es heute gegen Mitternacht zu Glatteis kommen.
Kärnten
24/11/2025
In der Nacht

Glatteisgefahr heute in Kärnten

Heute könnte es in den Nachtstunden in Kärnten ungemütlich werden. Teilweise droht Glatteis.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(151 Wörter)

In Kärnten ist es heute zu Wochenbeginn meist stark bewölkt. Gegen Abend kommen aber die ersten Niederschläge. Diese können stellenweise zu Glatteis führen.

Hier kann es zu Glatteis kommen

„Von Süden kommt Niederschlag und in der Höhe wird es deutlich wärmer. Dadurch kann es vereinzelt glatt werden“, erklärt Gerhard Hohenwarter, Meteorologe der GeoSphere Austria auf Anfrage von 5 Minuten. Betroffen sind dann am ehesten das Klagenfurter Becken und das Gurktal.

So wird der Dienstag in Kärnten

Gegen Mitternacht herum ist die Glatteisgefahr in Kärnten am höchsten. Morgen in der Früh sollen die Straßen aber wieder normal befahrbar sein. Generell regnet und schneit es aus der Nacht heraus noch verbreitet. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1000 Meter im Norden und 1600 Meter im Südosten. Tagsüber lassen die Niederschläge bald nach und klingen vielfach ab.

Tipps bei Glatteis:

  • Langsam und vorausschauend gehen, kleine Schritte machen

  • Füße leicht nach außen drehen, Schwerpunkt nach vorne verlagern

  • Hände aus den Taschen nehmen, um das Gleichgewicht besser halten zu können

  • Geländer, Wände oder Handläufe nutzen

  • Rutschfeste Schuhe oder Schuhspikes tragen

  • Auf freie, geräumte und gestreute Wege ausweichen

  • Auf plötzliche Richtungswechsel oder hektische Bewegungen verzichten

  • Bei Stürzen versuchen, nicht mit der Hand aufzufangen, sondern auf Schulter oder Oberkörper abrollen

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: