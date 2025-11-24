Glatteisgefahr heute in Kärnten
Heute könnte es in den Nachtstunden in Kärnten ungemütlich werden. Teilweise droht Glatteis.
In Kärnten ist es heute zu Wochenbeginn meist stark bewölkt. Gegen Abend kommen aber die ersten Niederschläge. Diese können stellenweise zu Glatteis führen.
Hier kann es zu Glatteis kommen
„Von Süden kommt Niederschlag und in der Höhe wird es deutlich wärmer. Dadurch kann es vereinzelt glatt werden“, erklärt Gerhard Hohenwarter, Meteorologe der GeoSphere Austria auf Anfrage von 5 Minuten. Betroffen sind dann am ehesten das Klagenfurter Becken und das Gurktal.
So wird der Dienstag in Kärnten
Gegen Mitternacht herum ist die Glatteisgefahr in Kärnten am höchsten. Morgen in der Früh sollen die Straßen aber wieder normal befahrbar sein. Generell regnet und schneit es aus der Nacht heraus noch verbreitet. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1000 Meter im Norden und 1600 Meter im Südosten. Tagsüber lassen die Niederschläge bald nach und klingen vielfach ab.
Tipps bei Glatteis:
Langsam und vorausschauend gehen, kleine Schritte machen
Füße leicht nach außen drehen, Schwerpunkt nach vorne verlagern
Hände aus den Taschen nehmen, um das Gleichgewicht besser halten zu können
Geländer, Wände oder Handläufe nutzen
Rutschfeste Schuhe oder Schuhspikes tragen
Auf freie, geräumte und gestreute Wege ausweichen
Auf plötzliche Richtungswechsel oder hektische Bewegungen verzichten
Bei Stürzen versuchen, nicht mit der Hand aufzufangen, sondern auf Schulter oder Oberkörper abrollen