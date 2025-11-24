Schwerer Busunfall in Schweden: Villacher Studentin hatte Schutzengel

Glück im Unglück hatte eine Villacherin vergangenen Samstag. Sie studiert derzeit in Norwegen und war in einen schweren Busunfall verwickelt.

Ein Bus mit Austauschstudenten hatte am Samstag auf dem Weg nach Lappland einen Unfall. Eine junge Frau aus Villach hatte großes Glück und blieb unverletzt. Zehn andere Personen mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Bus fiel in den Straßengraben

Die 22-Jährige studiert zurzeit im Rahmen des Erasmus-Programms in Norwegen. Zum Ende des Semesters machten die Studierenden eine Reise von Trondheim nach Lappland. Zwei Busse mit insgesamt fast 70 Studenten waren unterwegs. Gegen 8.44 Uhr kam einer der Busse in der Gemeinde Vilhelmina in Nordschweden von der schneebedeckten Straße ab. Er rutschte in einer Kurve, fiel in den Straßengraben und blieb auf der Seite liegen. In diesem Bus saßen 57 Studenten aus elf Ländern, darunter auch die Kärntnerin, berichtet die KLZ.

56 Verletzte

Mehrere Personen wurden eingeklemmt und verletzt. Es kam zu einem Großeinsatz für die Rettungskräfte. Einige Betroffene mussten fast zwei Stunden im Bus ausharren, bevor sie befreit werden konnten, bei Minustemperaturen. Laut Polizei konnten die letzten Passagiere um 10.45 Uhr aus dem Bus geholt werden. Es gab insgesamt 56 Verletzte, zehn davon wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Villacherin blieb so gut wie unverletzt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.11.2025 um 10:14 Uhr aktualisiert