Lawinenwarndienst startet bereits heute

Der Lawinenwarndienst Kärnten startet am 24. November anlässlich seines 70-jährigen Bestehens in die Wintersaison und nimmt damit die tägliche Herausgabe des Lawinenberichtes wieder auf. Angesichts der prognostizierten Niederschläge startet der Lawinenwarndienst bereits heute.

„Diese Maßnahmen sind im Ernstfall entscheidend!“

Landesrat Daniel Fellner, zuständiger Referent für Katastrophenschutz, richtet einen wichtigen Appell an die Kärntner Bevölkerung: „Ich appelliere eindringlich an die Eigenverantwortung aller Kärntnerinnen und Kärntner. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig über den Lawinenwarndienst und nehmen Sie die Warnungen ernst. Für unsere Einsatzkräfte sind Lawinenereignisse herausfordernde und gefährliche Einsätze.“ Fellner weist zudem darauf hin, sich beim Freizeitsport auf unseren Bergen mit der notwendigen Ausrüstung auszustatten und sich mit den Notrufnummern vertraut zu machen: „Diese Maßnahmen sind im Ernstfall entscheidend!“

Zweitältester Lawinenwarndienst Österreichs

Bereits seit 1955, und damit als zweitältester Lawinenwarndienst Österreichs, informiert die Einrichtung die Kärntner Bevölkerung zuverlässig und kompetent über die aktuelle Lawinensituation. Seit sieben Jahrzehnten gehört es zu den Kernaufgaben des Lawinenwarndienstes, die Bevölkerung bestmöglich über Gefahrenlagen aufzuklären. Dazu zählen der tägliche Lawinenbericht, die Beratung und Fortbildung von Lawinenkommissionen und Einsatzorganisationen sowie der Betrieb und die laufende Instandhaltung des Messstations-Netzes in Kärnten.

Täglicher Bericht

Der tägliche Lawinenbericht mit Informationen zur Gefahrenstufe, Gefahrenstellen, Lawinenproblemen und Gefahrenbeschreibung steht der Öffentlichkeit auf der Online-Plattform unter lawinenwarndienst.ktn.gv.at zur Verfügung. Die Veröffentlichung des Lawinenbericht erfolgt täglich um 17:00 Uhr und gilt bis zum Folgetag um 17:00 Uhr. Zusätzlich bietet jeden Freitag ein detaillierter Wochenrückblick eine eingehende Analyse zu Wetter, Verlauf der Gefahrenstufe, Schneedecke und Lawinenunfällen. Außerdem informiert ein Blog das ganze Jahr über bei lawinenrelevanten Niederschlagsereignissen.

Es gibt Neuerungen

In der heurigen Wintersaison startet der Lawinenwarndienst Kärnten mit Neuerungen: Das Team freut sich, dass es durch die Kooperation mit dem Land Tirol ab sofort möglich ist, den Lawinenbericht in sieben Sprachen zu veröffentlichen. Somit sind alle Informationen über die aktuelle Lawinensituation in Kärnten auch für internationale Gäste und Nachbarländer zugänglich. Die automatisierte Übersetzung basiert auf standardisierten Textbausteinen, die in einer Datenbank in mehreren Sprachen vorliegen. Die Inhalte werden dabei nicht verändert. Eine weitere Neuerung ist die Einführung interaktiver Darstellungen der Messstationswerte. Diese Funktion ermöglicht eine tiefere Analyse der Daten für Lawinenkommissionen und engagierte Wintersportler. Der Lawinenwarndienst bietet der Öffentlichkeit auf seiner Plattform leicht zugänglich, umfangreiche Information und Daten angefangen vom Lawinenbericht, Wochenbericht, über Wetter & Schneedecke bis hin zu Ausbildungsinhalten. Dies gewährleistet den Nutzerinnen und Nutzer einen umfassenden Überblick über die Lawinensituation in Kärnten.