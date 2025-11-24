Nach Schließungen: So geht es mit den Kärntner JUFA-Hotels weiter

Nach der Schließung von drei JUFA-Standorten in Kärnten – Hochrindl, Knappenberg und Bleiburg – gibt es mittlerweile für alle drei eine Lösung. Ein Hotel geht bereits heuer wieder in Betrieb.

Österreichweit betreibt die JUFA-Hotelgruppe über 60 Standorte. In Kärnten wurden im Vorjahr jedoch drei Häuser geschlossen, nämlich in Knappenberg, Bleiburg und auf der Hochrindl – und das trotz üppiger Förderungen. 16 Millionen Euro an öffentlichen Fördergeldern flossen in die drei Kärntner Standorte. Doch nun gibt es ein Aufatmen: Mittlerweile gibt es für alle drei geschlossenen JUFA-Häuser in Kärnten Zukunftspläne.

JUFA-Hotel auf der Hochrindl eröffnet noch heuer

Wie seitens JUFA bereits im September bekannt gegeben wurde, nehmen die JUFA-Hotels auf der Hochrindl noch heuer selbst wieder den Betrieb auf. Am 19. Dezember soll dort wieder eröffnet werden. JUFA-Standortleiterin Anna Sima berichtet gegenüber dem ORF, dass viele der früheren Mitarbeiter zurückgeholt werden konnten. Das Hotel wird saisonal geführt: im Winter bis 8. März und im Sommer von Mai bis Ende September.

Familie Schuster übernimmt in Knappenberg

Der frühere JUFA-Standort in Knappenberg hat indes neue Eigentümer: Er wurde im September an die Hoteliers Klaudia und Jürgen Schuster verkauft, die bereits mehrere Betriebe in Ober- und Niederösterreich führen und schon länger auf der Suche nach einem ersten Standort in Kärnten waren. Die Eröffnung ist im März 2026 geplant öffnen.

Hotel und Mittelschule in Bleiburg

Das ehemalige JUFA-Areal in Bleiburg wurde vom Schulgemeindeverband Völkermarkt übernommen. Ab Februar soll das Hotel – betrieben vom Jugendherbergsverband – laut ORF-Bericht erneut in Betrieb gehen. Zudem sei geplant, die Mittelschule Bleiburg mit einem Neubau auf das Areal zu verlegen. Details werden kommende Woche präsentiert.