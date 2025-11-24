Klagenfurter Hallenbad: So sehen die Bauarbeiten derzeit aus

Wie berichtet sind seit Mitte Oktober die Bauvorbereitungen für das neue Hallenbad im Gange. Neben der Kampfmittelerkundung werden auch die notwendigen Hochwasserschutzmaßnahmen – abhängig von der Witterung – bis Jahresende abgeschlossen sein. Im Zuge der zweiten Phase der Kampfmittelerkundung wird das Grundstück sehr engmaschig mit Hilfe von Tiefensondierungen und Bodenradar untersucht. Die wichtigste Maßnahme zur Umsetzung des geforderten Hochwasserschutzes ist die Herstellung eines Retentionsbeckens auf dem gegenüberliegenden Grundstück. Dieses dient im Falle von Starkregen als Auffangbecken.

42 Bäume müssen entfernt werden

Um mit der Einrichtung der Baustellenzufahrt beginnen zu können, müssen 42 Bäume entfernt und anschließend der Erdhügel an der Grundstücksgrenze abgetragen werden. Die in Abstimmung mit der Abteilung Stadtgarten geplanten Rodungen beginnen heute, am 24. November, und werden rund drei Tage dauern. Im Zuge dessen kann es zu Beeinträchtigungen im Straßen- und Radverkehr kommen.

Neugestaltung und Aufwertung des Areals

Nach Abschluss der Bauarbeiten wird das gesamte Areal umfassend neugestaltet und deutlich aufgewertet: Insgesamt werden rund 140 neue Bäume gepflanzt und damit ein wesentlich größerer Baumbestand geschaffen als bisher. Rund um das künftige Hallenbad entsteht eine parkähnliche Grünanlage mit attraktiven Aufenthaltsbereichen und Spielplatz. Das Areal wird damit langfristig deutlich grüner und hochwertiger als vor Beginn des Projekts.

Information für die Bevölkerung

Die Stadtwerke Klagenfurt informieren die Klagenfurterinnen und Klagenfurter sowie alle Interessierten laufend über das Projekt und den Baufortschritt. Auf der Webseite www.hallenbad-klagenfurt.at stehen alle aktuellen Informationen rund um den Neubau des Hallenbades zur Verfügung.