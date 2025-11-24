Skip to content
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Wolf.
Ein Risikowolf wurde gestern im Bezirk Hermagor erlegt.
Hermagor
24/11/2025
Gestern

Nächster Risikowolf abgeschossen

Im Bezirk Hermagor wurde am Sonntag ein Wolf erlegt. Er wurde in der Nähe einer Siedlung abgeschossen.

Gestern, Sonntag, wurde im Bezirk Hermagor ein Risikowolf erlegt. Der Abschuss erfolgte in der Nähe eines Siedlungsgebiets und ist unmittelbar ans Land gemeldet worden. Die Begutachtung und Beprobung des Kadavers durch Sachverständige des Landes sind somit bereits abgeschlossen. 

Risikowolfsverordnung wurde eingehalten

Die Einhaltung der Risikowolfsverordnung, insbesondere des vorgeschriebenen Zehn-Kilometer-Radius vom Ort der letzten Vergrämung, wurde überprüft und bestätigt. Die Jagdausübungsberechtigten im betroffenen Gebiet wurden umgehend darüber informiert, dass die Entnahmefreigabe damit erloschen ist.

