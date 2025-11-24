Keine Hüttengaudi: Turracher Höhe startet ohne Gastro in die Saison

Viele Gäste genossen am Samstag auf der Turracher Höhe ein Traumtagerl – doch mit einem Wermutstropfen. Trotz offizieller Saisoneröffnung hatte kein einziger Gastrobetrieb geöffnet.

Am 22. November startete das beliebte Kärntner Schigebiet Turracher Höhe offiziell in die Wintersaison. Ein Lift war bereits in Betrieb und dank des schönen Wetters zog es viele Menschen auf den Berg. Doch eines fehlte zum perfekten Pistentag: Kein einziger Gastronomiebetrieb hatte am Eröffnungstag offen.

Zu wenig Vorlaufzeit für Gastrobetriebe

Auf Nachfrage von 5 Minuten erklärte Fritz Gambs, der Geschäftsführer der Bergbahnen Turracher Höhe, die Situation: „Wir haben sehr kurzfristig aufgemacht, weil wir gesehen haben, dass wir beschneien können. Für die Gastro war die Vorlaufzeit zu kurz, außerdem habe man mit Personalmangel zu kämpfen. Zwar seien alle Betriebe angerufen worden und man habe versucht, dass jemand aufsperrt, doch es sei einfach nicht möglich gewesen.

Viele Gastrobetriebe sperren am Wochenende auf

Das sei zwar bedauernswert, doch man würde es auch zukünftig nicht anders machen. „Es wäre wünschenswert, wenn die Gastro zukünftig parallel mit den Liften öffnen würde. Aber wir werden auch in Zukunft so schnell wie möglich aufsperren – das sind wir unseren Gästen schuldig“, so Gambs. Doch die Turracher-Höhe-Besucher müssen nicht mehr lange selbst für ihr leibliches Wohl sorgen: „Kommendes Wochenende sperren die meisten Gastrobetriebe auf“, erklärt der Turrach-Chef abschließend.