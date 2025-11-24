Zugmaschine geht in Flammen auf: Sieben Feuerwehren im Einsatz

Am Montag kam es in einer Maschinenhalle im Bezirk Hermagor zu einem Feuer. Eine Zugmaschine war plötzlich in Brand geraten. Sieben Feuerwehren rückten aus, um die Flammen zu bekämpfen.

Am 24. November brach gegen Mittag in einer Maschinenhalle eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebs im Bezirk Hermagor ein Brand aus, wie die Polizei informiert. Gebrannt hat eine Maschinenabstellhalle auf einer Seehöhe von ca. 1.310 Metern. Ein 51-jähriger Bekannter des Bauern beobachtete vom Tal aus eine starke Rauchentwicklung und rief daraufhin den 43-jährigen Land-und Forstwirt an, um ihn zu warnen.

Zugmaschine begann zu brennen

Wie die Polizei informiert, hatte der 43-jährige am Vormittag eine Zugmaschine in der Halle abgestellt, nachdem er zuvor einige Transporte damit erledigt hatte. Und genau diese Zugmaschine dürfte laut Angaben der Polizei zu brennen begonnen haben – warum, ist derzeit noch nicht bekannt. „Durch die Hitze und auch die starken Rauchgas- und Rußniederschläge wurde die Halle stark beschädigt“, erklärt die Polizei. Die Maschine brannte fast gänzlich ab.

Feuerwehr kämpfte mit Herausforderungen

Ein weiteres Problem, das sich bei dem Brand ergab: „Das elektrische Garagentor konnte wegen der starken Hitzeentwicklung und Stromunterbrechung nicht mehr geöffnet werden und verzögerte dadurch die Brandbekämpfung der Feuerwehren“, schildert die Polizei. Doch dank des raschen Einschreitens der Feuerwehren konnte ein Übergreifen des Brandes auf das gesamte Gebäude verhindert werden. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Liesing, St. Lorenzen, Maria Luggau, St. Jakob, Obertilliach, Kartitsch und Sillian mit insgesamt 107 Kameraden. „Die Brandursache ist noch nicht restlos geklärt. Die Schadenshöhe dürfte sich im sechsstelligen Bereich befinden“, so die Polizei abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.11.2025 um 18:38 Uhr aktualisiert