/ ©Paolese/ #140050302 /stock.adobe.com
Bild auf 5min.at zeigt einen Einbrecher.
In Völkermarkt wurde erneut in eine Wohnung eingebrochen.
Völkermarkt
24/11/2025
Einbruchsdiebstahl

Einbrecher schlagen erneut in Völkermarkt zu: Tausende Euro Schaden

Schon wieder wurde ein Einbruch in eine Völkermarkter Wohnung gemeldet. Unbekannte Täter brachen eine Terrassentür auf und durchwühlten alle Räume – und sie machten fette Beute.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(146 Wörter)

In Völkermarkt trieben in den letzten Tagen vermehrt Einbrecher ihr Unwesen: In der Nacht auf Samstag räumten Unbekannte eine Wohnung aus und nahmen alles mit, was nicht niet- und nagelfest war. Außerdem wurde zwischen 21. und 23. November Hunderte Euro Bargeld aus einer Wohnung in Völkermarkt gestohlen.

Bargeld und Schmuck gestohlen

Am 24. November gab die Polizei einen weiteren Fall bekannt: In der Zeit von 18. November, 7 Uhr, bis 24. November, 11.30 Uhr, drangen Einbrecher gewaltsam in eine Erdgeschosswohnung im Bezirk Völkermarkt ein. Dabei beschädigten sie die Balkontüre – „vermutlich mittels Spannungsbruch“, wie die Polizei informiert. Die Einbrecher durchsuchten alle Räume der Wohnung und sie wurden fündig. Laut Angaben der Polizei wurden Bargeld und Schmuck in der Höhe von mehreren Tausend Euro gestohlen. „Weitere Erhebungen werden geführt“, so die Beamten abschließend.

