Polizei warnt: Betrugsanrufe haben in Kärnten wieder Hochsaison

In Kärnten häufen sich erneut Betrugsanrufe: Betrüger setzen vor allem Senioren mit erfundenen Unfällen und angeblicher Einbruchsgefahr unter Druck, um an ihr Geld zu kommen. Die Polizei warnt und gibt Präventionstipps.

Betrüger versuchen in Kärnten wieder vermehrt, Menschen mit Betrugsanrufen um ihr Geld zu bringen.

Die Polizei schlägt Alarm: Aktuell werden in Kärnten wieder vermehrt Betrugsanrufe gemeldet, bei denen sich Unbekannte als Polizisten ausgeben. Ihr böses Ziel: ältere Menschen verunsichern und um ihr Erspartes bringen.

Perfider Kautionsbetrug

Bei einer der häufigsten Varianten erzählen die Anrufer, ein naher Angehöriger habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht und sitze nun in Haft. Eine hohe Kaution könne sofortige Freilassung bringen – bezahlt in bar oder durch Wertsachen. Um Druck aufzubauen und die Situation glaubwürdig erscheinen zu lassen, werden die Gespräche oft mit dramatischen Geräuschen oder Musik sowie weinenden Stimmen unterlegt.

Falsche-Polizisten-Trick

Ebenfalls weit verbreitet ist die Masche der angeblichen Kriminalpolizei: Die Täter behaupten, es stünden Einbrüche bevor, und bitten um „sichere Verwahrung“ von Bargeld oder Schmuck. Teilweise erscheinen sogar falsche Polizisten direkt an der Wohnadresse. Die Polizei Kärnten rät eindringlich zur Vorsicht und bittet außerdem darum, besonders ältere Familienmitglieder über diese aktuellen Betrugsmaschen zu informieren. Zum Schutz der Bevölkerung gibt die Polizei folgende Präventionstipps.