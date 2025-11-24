Schnee, Regen, Glatteis: So wird der Dienstag in Kärnten

In der Nacht auf Dienstag ist in manchen Teilen Kärntens nicht nur mit Glatteis, sondern auch mit Regen und Schnee zu rechnen, wie die GeoSphere Austria prognostiziert. Dabei liegt die Schneefallgrenze zwischen 1000 Metern im Norden und 1.600 Metern im Südosten. Im Laufe des Tages lassen die Niederschläge jedoch nach, am Nachmittag ist laut den Wetterexperten nur noch vereinzelt mit Schauern zu rechnen. Die Höchstwerte erreichen bis zu sechs Grad.