Keine Genehmigung: „Kinder-Waldhütte“ in Treffen musste weichen

Eine einfache Spielhütte im Wald wurde für Kinder in Treffen zum Lieblingsplatz – und für die Behörden zum Problem. Nach Anzeige, Strafe und einem bevorstehenden Lokalaugenschein ist das Häuschen nun verschwunden.

Eine einfache Spielhütte im Wald wurde für mehrere Kinder aus der Marktgemeinde Treffen zu einem beliebten Rückzugsort – und für die Behörden zu einem monatelangen Verfahren. Mittlerweile ist die Hütte wieder verschwunden. Was als gemeinsames Familien- und Nachbarschaftsprojekt begann, endete in einer behördlichen Auseinandersetzung mit Anzeige, Strafe und einem Lokalaugenschein, der möglicherweise gar nicht mehr stattfinden wird.

Ein Rückzugsort, der zum Problem wurde

Im Herbst 2024 errichteten mehrere Kinder unter Anleitung eines Vaters eine kleine Holzspielhütte in einem Waldstück in Seespitz. Laut seinen Schilderungen gegenüber der Kronen Zeitung sei das Projekt mit Zustimmung der Grundstückseigentümerin erfolgt. Man habe den Kindern eine naturnahe Alternative zum Schulalltag bieten wollen und eine einfache, nicht in den Boden eingreifende Hütte gebaut – ohne Rodung oder Fundament. Nach rund einem halben Jahr wurde das Bauwerk jedoch von der Forstaufsicht entdeckt, die ein Verfahren wegen Verstoßes gegen forstrechtliche Bestimmungen einleitete. Gegen die Eigentümerin des Grundstücks wurde eine Strafe von 100 Euro verhängt. Da ohnehin klar gewesen sei, dass die Hütte abgetragen werden müsse, wurde sie schließlich gemeinsam von Vater und Sohn wieder abgebaut. Von der Anzeige und dem geforderten Abriss berichtete Familienvater Jochen H. schlussendlich auch auf Instagram – die Bevölkerung reagierte empört, mehrmals wurde sein Posting in den sozialen Medien geteilt.

Was sagt die Behörde?

5 Minuten hat bei der Bezirkshauptmannschaft Villach-Land nachgefragt. Stefan Trabe, Bereichsleiter für Sicherheit und Umwelt, erläuterte die rechtlichen Grundlagen, die für Fälle dieser Art gelten. Demnach sei die österreichische Gesetzeslage eindeutig: Das Forstgesetz verbietet die Nutzung von Waldboden zu anderen Zwecken als der Waldkultur – unabhängig davon, ob Bäume entfernt werden oder nicht. Jede Errichtung einer baulichen Anlage im Wald sei daher grundsätzlich genehmigungspflichtig. Zusätzlich seien Naturschutzgesetz und Bauordnung relevant. Je nach Größe brauche es eine Baumitteilung oder eine Baubewilligung. Auch der Flächenwidmungsplan spiele eine Rolle. Ob eine Anlage im Nachhinein genehmigt werden könne, sei stets eine Einzelfallfrage – vorausgesetzt, alle beteiligten Gesetze lassen dies überhaupt zu. Eine Bagatellgrenze gebe es nicht: Selbst kleine und fundamentlose Spielhütten fallen unter die Regulierung. Die Forstaufsicht sei verpflichtet, derartige Fälle zu melden. Trabe betonte außerdem, „dass die Errichtung von Hütten an bestimmten Plätzen zulässig sein kann. Dies richtet sich nach den konkreten Waldfunktionen am Standort.“ Wer ein solches Projekt plane, solle vorab Kontakt mit der Behörde aufnehmen, um abzuklären, ob und unter welchen Bedingungen ein Standort geeignet sei.

Verhandlung fraglich – aber der Schaden ist real

Ob der für 1. Dezember geplante Lokalaugenschein trotzdem stattfindet, ist unklar. Für die betroffenen Kinder bleibt jedoch vor allem eines: die Enttäuschung über den Verlust ihres selbstgebauten Rückzugsortes.