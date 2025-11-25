Polizei jagt mutmaßlichen Wiederholungstäter im Bezirk Völkermarkt

Ein Dieb schlug in der Nacht auf Dienstag in einem Selbstbedienungsladen im Bezirk Völkermarkt zu. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung gelang ihm die Flucht. Es dürfte sich um einen Wiederholungstäter handeln.

Ein Alarm wurde in der Nacht auf Dienstag in einem Selbstbedienungsladen im Bezirk Völkermarkt ausgelöst. In der Folge rückte die Beamten der Polizeiinspektion St. Kanzian am Klopeiner See zum Einsatz aus. Nichtsdestotrotz gelang dem Dieb die Flucht. Auch eine sofort eingeleitete Fahndung brachte keinen Erfolg. „Der Mann trug einen schwarzen Hoodie“, heißt es vonseiten der Polizei. Er dürfte dort bereits einmal eingebrochen sein. Die Exekutive bittet daher um zweckdienlich Hinweise. Aktuell ist die Schadenshöhe noch nicht bekannt.