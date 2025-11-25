Austrian Skills 2025: Kärntens Nachwuchs setzt neue Maßstäbe

Drei Tage lang standen bei den Austrian Skills 2025 rund 500 der besten Nachwuchskräfte Österreichs im Wettstreit. Gekämpft wurde in 48 nationalen und vier internationalen Bewerben – und mitten unter ihnen 51 hochmotivierte Kärntner Teilnehmer aus Gewerbe und Handwerk, Industrie, Tourismus sowie dem Elektronikbereich der HTLs. Ihr gemeinsamer Auftritt hinterließ bleibenden Eindruck: Mit vier Gold-, fünf Silber- und vier Bronzemedaillen erreichte das Team Kärnten das beste Ergebnis seiner Geschichte. Besonders bemerkenswert war dabei der Erfolg in der Mechatronik, wo alle drei Medaillen an Kärntner Talente gingen.

Kärnten als „Land der Könner“

Die Liste der Gewinner reicht von Dachdeckern, Elektronikern und Mechatronikern bis hin zu Talenten aus dem Hochbau, Restaurant Service oder der Fleischverarbeitung. Auch im Bereich Konditorei konnte Kärnten punkten: Eine weitere Silbermedaille ging an die junge Kärntner Konditorin Maya Combs, die in Wien tätig ist. WK-Präsident Jürgen Mandl betont die Bedeutung dieser Ergebnisse für das gesamte Bundesland: „Unsere jungen Fachkräfte haben eindrucksvoll bewiesen, dass Kärnten ein Land der Könner ist. Die Kombination aus Talent, Ausbildung und Engagement ist es, die solche Spitzenleistungen möglich macht. Diese Erfolge sind ein gemeinsamer Triumph – der Lehrbetriebe, Schulen, Ausbildner und der Jugendlichen selbst.“

So viele Talente wie noch nie

Hinter der beeindruckenden Bilanz steckt jedoch weit mehr als Talent allein. Die Vorbereitungsarbeit ist intensiv, wie Christof Doboczky, Leiter der Talenteakademie Kärnten, hervorhebt: „Die Lehrlinge beweisen bei diesen Wettbewerben Disziplin und den Willen, über sich hinauszuwachsen. Wir begleiten die jungen Menschen auf diesem Weg mit gezielter Vorbereitung, Mentaltraining und Teamgeist. Die Austrian Skills haben einmal mehr gezeigt, wie viel Potenzial in Kärntens Nachwuchs steckt.“ Mit insgesamt 51 Teilnehmern stellte Kärnten heuer so viele junge Talente wie noch nie, besonders stark vertreten waren die Bereiche Gewerbe und Handwerk sowie Industrie.

Goldmedaillen Raphael Feichtinger (Dachdecker, HD Dachtechnik GmbH, Döbriach)

Marvin Varga (Elektrotechnik, Kelag, Klagenfurt)

Noah-Samuel Trettenbrein (Hochbau/Maurer, BM-Haus GmbH Plan-Bau-Fertighaus, St. Georgen im Lavanttal)

Paul Wohlesser und David Seidl (Mechatronik, Flextronics International Gesellschaft m.b.H, Althofen)

Silbermedaillen Mathias Ebner (Spengler, MSGO Construct GmbH, Irschen)

Benjamin Vosseler (Elektronik, HTL Mössingerstraße, Klagenfurt)

Lorenz Gruber (Fahrradmechatronik, More Maschinen GmbH, Spittal)

Vincent Bruno Prosegger (LKW-Technik, MAN Truck & Bus Vertrieb Österreich GmbH, Klagenfurt)

Elena Eisank und Sophia Klaudrat (Mechatronik, Infineon Technologies Austria AG, Villach)