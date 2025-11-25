Lithiumabbau in Kärnten: Gericht setzt UVP-Pflicht wieder auf die Agenda

In Frantschach-St. Gertraud in Kärnten lagert eines der größten Lithiumvorkommen Europas, jener Rohstoff, der insbesondere für Batterien von E-Autos und Energiespeichern eine Schlüsselrolle spielt. Der geplante Abbau im sogenannten Traudl-Stollen verzögert sich jedoch seit Jahren, unter anderem aufgrund verschobener Zeitpläne des Projektwerbers European Lithium und laufender rechtlicher Auseinandersetzungen.

Feststellungsbescheid wurde aufgehoben

Kürzlich hat das Bundesverwaltungsgericht den negativen Feststellungsbescheid der Kärntner Landesregierung aufgehoben, der zuvor eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) für das Projekt als nicht erforderlich eingestuft hatte. Die Behörde muss nun die Entscheidung neu prüfen und ein umfangreiches Prüfprogramm durchführen. Dazu gehören unter anderem die Beschaffung ergänzter Projektinformationen, die Prüfung potenzieller Umweltauswirkungen sowie die Einbeziehung von Sachverständigen. „Im Feststellungsverfahren […} ist per Grobprüfung festzustellen, ob vom Vorhaben erhebliche Umweltauswirkungen ausgehen. Alle Projekte, bei denen dies der Fall ist, sind nach EU-Recht zwingend einer UVP zu unterziehen“, ergänzt Wolfgang Rehm von der Umweltorganisation VIRUS. Mit der Entscheidung kann sich der Prozess somit weiter in die Länge ziehen. Projektwerber und Behörden haben die Möglichkeit, die gerichtliche Zurückverweisung noch anzufechten, was den Beginn des Abbaus zusätzlich verzögern könnte.

Reaktionen der Grünen

Kritik an der bisherigen Vorgangsweise kommt von den Grünen Kärnten: „Sich über Umweltverträglichkeitsprüfungen drüberzuschwindeln geht gar nicht […] wir Grüne begrüßen, dass das Projekt jetzt sorgfältig geprüft wird. Verantwortungsvolle und nachhaltige Rohstoffpolitik ist hier dringend nötig“, betont Olga Voglauer, Nationalratsabgeordnete und Landessprecherin der Grünen Kärnten und ortet generell ungenaue Prüfungen der Landesregierung – zuletzt auch bei der Windkraft-Volksbefragung. „Bergbau und andere Großprojekte brauchen klare, transparente Standards und den Schutz von Umwelt und Bevölkerung. […] Jetzt heißt es: Augen auf, damit weder Natur, Transparenz, oder Wertschöpfung auf der Strecke bleiben.“

Stellungnahme von Critical Metals Corp.

Das Unternehmen selbst reagierte ebenfalls. Critical Metals Corp. (Nasdaq: CRML) teilte mit, dass die 100-prozentige Tochter ECM Lithium AT GmbH den Beschluss erhalten habe. Das Gericht folgte zwar der Argumentation, dass das Vorhaben den österreichischen Schwellenwert von 10 ha nicht überschreitet, sieht diesen jedoch als unionsrechtswidrig an. Daher muss das Land Kärnten nun in einer Einzelfallprüfung klären, ob wesentliche Umweltauswirkungen möglich sind. Zugleich wurde eine Revision an den Verwaltungsgerichtshof zugelassen. Die Entscheidung bedeute nicht automatisch, dass eine UVP nötig sei, betont das Unternehmen. Die ECM Lithium AT GmbH prüfe nun das weitere Vorgehen. Tony Sage, Vorsitzender von CRML, kritisierte die Entscheidung scharf: „Diese Entscheidung des zuständigen Gerichts ist höchst befremdlich und steht im völligen Gegensatz zu dem verzweifelten Bemühen der EU, bei kritischen Mineralien autark zu sein. […] Aus rechtlicher Sicht sind wir äußerst zuversichtlich, dass der Bescheid der Landesregierung […] wiederhergestellt wird.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.11.2025 um 12:23 Uhr aktualisiert