Mehr Kärntner profitieren: Wohnbeihilfe wird angepasst

Eine Weiterentwicklung der Kärntner Wohnbeihilfe wurde am Dienstag beschlossen. Die geplanten Änderungen entlasten vor allem Menschen mit Behinderung sowie Pensionisten. Zudem werden die Einkommensgrenzen angepasst.

Im Rahmen der Novellierung der Wohnbeihilfe ist eine Erhöhung der Einkommensgrenzen geplant – zumindest für Menschen mit Behinderung. Konkret geht es um einen Zuschlag in Höhe 200 Euro für Personen mit einem Behinderungsgrad von mindestens 50 Prozent. Die bisherige Übergangsregelung läuft hingegen mit Jahresende aus. Dazu sagt Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig (SPÖ): „Wir schaffen eine moderne Lösung, die die sozialen Realitäten berücksichtigt und Menschen mit Behinderung eine erhöhte Unterstützung sichert.“

©Rauchenwald Am Foto: Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig

Entlastung für Pensionisten

Weiters wird es künftig eine längere Zuerkennungsdauer für Menschen im Pensionsalter geben – und zwar bis zu 24 Monate. Die Änderung soll die Antragsteller entlasten sowie Verwaltungswege reduzieren. Parallel dazu wird die Digitalisierung der Datenerhebung weiter ausgebaut. Schaunig erklärt: „Wir arbeiten Schritt für Schritt darauf hin, dass Anträge einfacher werden und Abläufe schneller gehen. Jede Verbesserung in der Verwaltung bedeutet mehr Zeit und Entlastung für die Menschen.“

Einkommensgrenzen werden generell angepasst

Mit 1. Jänner 2026 werden außerdem die Einkommensgrenzen valorisiert – davon profitieren auch laufende Fälle bei der nächsten Auszahlung. „Damit bleibt die Unterstützung wirksam und wächst mit den Herausforderungen mit“, erklärt die Sozialreferentin abschließend.