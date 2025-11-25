Skip to content
Region auswählen:
/ ©FF Bad St. Leonhard
Unfallfoto der FF Bad St. Leonhard
Unfall in Bad St. Leonhard: Verletzt wurde glücklicherweise niemand.
Bad St. Leonhard
25/11/2025
Verkehrsunfall

Zwei Einsätze für die Feuerwehr Bad St. Leonhard am Dienstagmorgen

Zwei Einsätze innerhalb weniger Minuten: Die Feuerwehr Bad St. Leonhard rückte am Dienstagmorgen zu Sicherungsarbeiten und einem Verkehrsunfall aus. Verletzt wurde niemand – dennoch waren die Einsatzkräfte Stundenlang gefordert.

von Nico Deutscher
1 Minute Lesezeit(155 Wörter)

Am Dienstag wurde die Feuerwehr Bad St. Leonhard innerhalb kurzer Zeit zu zwei technischen Einsätzen alarmiert. Der erste Alarm erfolgte gegen 5 Uhr: Auf der Autobahnauffahrt Bad St. Leonhard waren Sicherungsarbeiten im Rahmen eines technischen Einsatzes notwendig. Noch bevor die Mannschaft diesen Einsatz abschließen konnte, ging ein weiterer Notruf ein.

Ein Einsatz der FF Bad St. Leonhard
©FF Bad St. Leonhard
Kurze Zeit später wurde die Wehr zu einem Verkehrsunfall alarmiert.

Kollision sorgte für weiteren Einsatz

Knapp vor sechs Uhr wurde die Feuerwehr erneut alarmiert – diesmal zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW auf der Umfahrungsstraße von Bad St. Leonhard. Auch hier waren umfangreiche Sicherungs- und Aufräumarbeiten erforderlich. Zusätzlich unterstützten die Einsatzkräfte den örtlichen Abschleppdienst. Glücklicherweise gab es bei beiden Ereignissen keine Verletzten. Nach rund drei Stunden konnten die eingesetzten Kräfte wieder ins Rüsthaus einrücken. Im Einsatz standen die Feuerwehr Bad St. Leonhard mit KRF-A, KRF-W Tunnel und TLF-A 4000, die Polizei sowie ein Abschleppdienst.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.11.2025 um 12:46 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: