Stark auftreten, klug verhandeln: Jungzüchter trainieren mit Landwort
Ein intensiver Seminartag mit Landwort zeigte Jungzüchterinnen und Jungzüchtern, wie moderne Agrarkommunikation funktioniert und wie man auch in schwierigen Situationen souverän verhandelt.
Vor Kurzem nutzten engagierte Jungzüchterinnen und Jungzüchter die Gelegenheit, sich einen Tag lang intensiv mit Agrarkommunikation und Verhandlungstechniken auseinanderzusetzen. Michaela Sandmayer und Josef Huber von Landwort führten die motivierte Gruppe durch ein abwechslungsreiches Programm, das vom bewussten Formulieren agrarischer Anliegen bis hin zu souveränem Auftreten in schwierigen Gesprächen reichte.
Mission, Vision und Selbstreflexion
Im Zentrum des Vormittags standen Mission, Vision und Werte der Landwirtschaft. Begriffe wie „rhetorischer Vierkanter“ und „Selbstreflexion“ prägten die Diskussionen. Referentin Sandmayer erinnerte daran: „Wer fragt, der führt“ – und stellte die Podest-Strategie, die Vogel-Strauß-Strategie sowie den Heiligen Gral als wesentliche Kommunikationsansätze vor. Am Nachmittag drehte sich alles ums professionelle Verhandeln. Nach einer theoretischen Einführung wurden klare Rahmenbedingungen, gezieltes Ankern und gutes Zeitmanagement in realitätsnahen Übungen erprobt.