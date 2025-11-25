Stark auftreten, klug verhandeln: Jungzüchter trainieren mit Landwort

Ein intensiver Seminartag mit Landwort zeigte Jungzüchterinnen und Jungzüchtern, wie moderne Agrarkommunikation funktioniert und wie man auch in schwierigen Situationen souverän verhandelt.

Interaktive Übungen, praxisnahe Tools und klare Strategien machten das Training zu einem echten Gewinn für die berufliche Praxis.

Vor Kurzem nutzten engagierte Jungzüchterinnen und Jungzüchter die Gelegenheit, sich einen Tag lang intensiv mit Agrarkommunikation und Verhandlungstechniken auseinanderzusetzen. Michaela Sandmayer und Josef Huber von Landwort führten die motivierte Gruppe durch ein abwechslungsreiches Programm, das vom bewussten Formulieren agrarischer Anliegen bis hin zu souveränem Auftreten in schwierigen Gesprächen reichte.

Mission, Vision und Selbstreflexion

Im Zentrum des Vormittags standen Mission, Vision und Werte der Landwirtschaft. Begriffe wie „rhetorischer Vierkanter“ und „Selbstreflexion“ prägten die Diskussionen. Referentin Sandmayer erinnerte daran: „Wer fragt, der führt“ – und stellte die Podest-Strategie, die Vogel-Strauß-Strategie sowie den Heiligen Gral als wesentliche Kommunikationsansätze vor. Am Nachmittag drehte sich alles ums professionelle Verhandeln. Nach einer theoretischen Einführung wurden klare Rahmenbedingungen, gezieltes Ankern und gutes Zeitmanagement in realitätsnahen Übungen erprobt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.11.2025 um 13:24 Uhr aktualisiert