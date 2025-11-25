Kärnten und Osttirol: Auf Schnee und Regen folgt stabileres Wetter

Nach Regen und intensivem Schneefall beruhigt sich das Wetter in Kärnten und Osttirol. Nun folgt eine stabile, aber kalte Spätherbstphase mit Nebel, Frost – und am Donnerstag mit erhöhter Glatteisgefahr.

In Kärnten und Osttirol wird es in den nächsten Tagen vielerorts kalt und neblig.

In Kärnten und Osttirol wird es in den nächsten Tagen vielerorts kalt und neblig.

Nach Regenwetter in Kärnten und teils intensivem Schneefall in den Osttiroler Seitentälern beruhigt sich das Wetter in den kommenden Tagen. Laut dem Wetterdienst Tauernwetter steht den Kärntnerinnen und Kärntnern nun eine längere Phase mit stabilem, aber kaltem Herbstwetter bevor. Am meisten geschneit hat es kürzlich in St. Jakob in Defereggen: Dort wurden laut David Kaufmann von Tauernwetter 25 Zentimeter gemessen.

Aktuelle Schneehöhen in Kärnten und Osttirol: St. Jakob in Defereggen 25 cm Katschberg 18 cm Flattnitz 13 cm Kölnbreinsperre 12 cm Sillian 10 cm Kanzelhöhe 8 cm Kals am Großglockner 5 cm Mallnitz 3 cm Großkirchheim 1 cm Quelle: tauernwetter.at (Stand 25.11.2025, 10.10 Uhr)

Niederschläge in Kärnten und Osttirol klingen ab

Im Laufe des Dienstagnachmittags klingt der Niederschlag laut Kaufmann überall ab, ebenso der intensive Schneefall in Osttirol. In Mittel- und Unterkärnten, wo es zeitweise bis über 1.500 Meter hinauf geregnet hat, soll die Schneefallgrenze wieder auf rund 1.000 Meter sinken. „Am längsten hält sich der Niederschlag entlang der Karawanken und der Tauern“, so Kaufmann. Die Tageshöchstwerte liegen bei 7 Grad.

Warst du schon auf den Winter vorbereitet? Ja, ich habe damit schon gerechnet Nein, der Winter kam für mich völlig unerwartet Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Spätherbstwetter mit Nebel und Sonne

In den kommenden Tagen bleibt es in Kärnten und Osttirol bei ruhigem, aber kalten Spätherbstwetter – geprägt von hartnäckigem Nebel, frostigen Morgenstunden und nur zeitweise Sonnenschein. Besonders in den Tälern und im Klagenfurter Becken startet laut Prognosen von Tauernwetter fast jeder Tag mit Nebel oder Hochnebel, der sich meist bis Mittag lichtet. In den Bergen scheint häufiger die Sonne. Zum Wochenende hin dürfte der Nebel laut aktuellen Prognosen gebietsweise beständiger werden und lokal sogar ganztägig anhalten.

Glatteisgefahr am Donnerstag

Temperaturmäßig bleibt es winterlich kalt: Die Höchstwerte liegen in den nächsten Tagen durchgehend zwischen 0 und 7 Grad, in den Nächten sowie abseits des Nebels ist mit strengen Minusgraden zu rechnen. Besonders am Donnerstag (27. November) ist im Straßenverkehr Vorsicht geboten: „In den Morgenstunden ist in den Tälern und im Klagenfurter Becken mit gefrierendem Nebel und dadurch mit Glättegefahr zu rechnen. Fahren Sie besonders vorsichtig!“, appelliert Kaufmann.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.11.2025 um 15:11 Uhr aktualisiert