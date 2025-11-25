Kärntner Gemeinde trauert um ehemalige Volksschullehrerin

Die Gemeinde Globasnitz im Bezirk Völkermarkt trauert. Die pensionierte Volksschullehrerin Anna Knes starb im Alter von 95 Jahren. Sie hinterließ tiefe Spuren in der Gemeinde – auch lange nach ihrer Dienstzeit.

„Mit großer Betroffenheit geben wir bekannt, dass unsere langjährige und überaus geschätzte Volksschullehrerin Frau Anna Knes im hohen Alter von 95 Jahren verstorben ist“, erklärt die Gemeinde Globasnitz in den sozialen Medien. Die engagierte Volksschullehrerin in Rente verstarb am 22. November 2025 nach kurzer schwerer Krankheit. Gebetet wird für sie am Donnerstag, den 27. November, um 13 Uhr in der Pfarrkirche Kühnsdorf. Nach der Seelenmesse um 14 Uhr wird Anna Knes am Waldfriedhof beigesetzt.

Anna Knes wirkte weit über ihre Dienstzeit hinaus

Anna Knes blieb der Gemeinde auch nach ihrer Pensionierung eng verbunden: „Mit ihrer Tatkraft, ihrem Wissen und ihrer Liebe zu den Kindern und Familien unseres Ortes hat sie das Gemeindeleben nachhaltig bereichert und Spuren hinterlassen, die weit über ihre aktive Dienstzeit hinausreichen“, heißt es seitens der Gemeinde, die „in tiefer Dankbarkeit“ auf das Wirken von Anna Knes zurückblickt: „auf ihre unermüdliche Hingabe, ihre Warmherzigkeit und ihren prägenden Beitrag zur Bildung zahlreicher Generationen.“