Pflegebonus bleibt: Kärnten beschließt Fortführung von Unterstützungen

In der Regierungssitzung am Dienstag wurde beschlossen, dass der Pflegebonus und ein erhöhter Sockelbetrag für Pflegeheime in Kärnten bis 2026 weitergeführt werden.

In der Sitzung der Kärntner Landesregierung wurde am Dienstag ein klares Zeichen für die Pflege gesetzt.

Seitens der Kärntner Landesregierung wurde am Dienstag (25. November) die Weiterführung von zwei Unterstützungen im Pflegebereich bis 2026 beschlossen: einerseits der Pflegebonus und andererseits der erhöhte Sockelbetrag für Pflegeheime. Landesrätin Beate Prettner betonte in diesem Zusammenhang: „Pflege ist keine Verhandlungsmasse, sondern unverzichtbar“.

Pflegebonus bleibt: 2.460 Euro pro Vollzeitstelle

Kärnten zahlt den Pflegebonus auch 2026 weiter aus – 2.460 Euro brutto pro Vollzeitstelle, finanziert aus dem Pflegefonds des Bundes. Rund 21,5 Millionen Euro fließen dafür im kommenden Jahr nach Kärnten. Während es in Salzburg sogar zu einer Streichung des Pflegebonus kommt, setzt Kärnten hier bewusst auf Stabilität und Wertschätzung, heißt es seitens des Landes. Prettner dazu: „Wer pflegt, verdient Respekt – keinen Sparbeitrag.“

Auch erhöhter Sockelbeitrag wird beibehalten

Auch die Erhöhung des monatlichen Sockelbetrags von 3.324,90 Euro pro Bewohnerin bzw. Bewohner in Pflegeheimen bleibt bestehen. Der bereits 2024 und 2025 gewährte Betrag wird nun bis Ende 2026 weitergeführt. Grund dafür ist die laufende Umstellung auf ein neues, österreichweit einheitliches Realkostenmodell, das noch Analysen und Verhandlungen erfordere. „Damit wird sichergestellt, dass die Heime ihre Leistungen trotz gestiegener Personal-, Immobilien- und Betriebskosten vollumfänglich erbringen können“, heißt es aus dem Büro von Landesrätin Prettner. Für die Verlängerung des Sockelbetrags sind im kommenden Jahr rund 18,5 Millionen Euro nötig.

