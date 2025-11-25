Bacher Reisen wagt den E-Schwenk – und setzt auf europäische Produkte

Die offiziellen Fahrzeuge (drei Mercedes-Benz eCitaro) wurden am Dienstag, den 25. November, von Daimler Buses übergeben. Kleiner Fakt am Rande: Einer der Busse ist laut Bacher Reisen der 100. eCitaro, der in Österreich ausgeliefert wurde. Für das Unternehmen ist es der Start in eine neue Ära: Die E-Busse werden künftig im Auftrag der Kärntner Linien bzw. von Kärnten Bus unterwegs sein und zwar als erste batterie-elektrische Linienbusse im Kärntner Öffi-Netz, wie Bacher Reisen betont. Zuvor sind sie in der heurigen Saison als E-Skibusse in Bad Kleinkirchheim im Einsatz.

Fast eine Million Euro Förderung

Für die Anschaffung und das Gesamtprojekt wurden rund 2,2 Millionen Euro investiert. Fast zwei Jahre dauerte die Vorbereitung inklusive eines umfangreichen Förderantrags im Rahmen des EBIN-Programms der FFG. Doch die Mühen haben sich gelohnt: Laut Firmenchef Martin Bacher erhielt das Unternehmen im Endeffekt eine Fördersumme von 930.000 Euro. Bereits 2023 hatte Bacher Reisen vorgesorgt und am Firmengelände in Radenthein eine E-Schnellladestation mit 320 kW aufgebaut – betrieben wird diese unter anderem mit regionalem, erneuerbarem „grünem Strom“.

©Bacher Reisen/Gernot Gleiss V. l.: Sebastian Schuschnig, Martin Bacher, Jürgen Föhr von Daimler Buses Austria und Jakob Forstnig bei der Übergabe der neuen E-Busse.

Bewährungsprobe im Skibetrieb

Ab 5. Dezember kommen die Elektrobusse erstmals zum Einsatz und zwar im Wintertourismus. Die Skibuslinien zwischen Bad Kleinkirchheim und St. Oswald profitieren von der Topografie des Gebiets: „Dank einer äußerst effizienten Rekuperation – der Energierückgewinnung bei der Bergabfahrt – kann die Tagesstrecke leicht ohne zwischenzeitliche Ladung zurückgelegt werden“, wird seitens Bacher Reisen erklärt. Geladen werden die Busse dann über Nacht in Radenthein.

Leise und emissionsfrei

Die E-Busse bieten 40 Sitz- und 30 Stehplätze, fahren emissionsfrei und laut Angaben von Bacher Reisen nahezu lautlos. Für den Tourismusverband und die Bergbahnen Bad Klein Kirchheim ist der neue E-Skibusverkehr ein weiterer Teil in einer umfangreich geplanten nachhaltigen Tourismusentwicklung für Bad Kleinkirchheim, so Tourismusverband-Obmann Jakob Forstnig und Bergbahnengeschäftsführer Hans-Jörg Pflauder. Pro Bus werden laut Angaben von Bacher Reisen rund 9.000 Liter Diesel und etwa 23 Tonnen CO₂ pro Saison eingespart.

Bewusste Entscheidung für europäisches Produkt

Firmenchef Bacher betont, dass ihm wichtig war, auf europäische Produkte zu setzen: „Die meisten Anbieter für E-Busse kommen derzeit nämlich aus China.“ Verkehrslandesrat Sebastian Schuschnig, der bei der Übergabe vor Ort war, sieht in der Investition einen nächsten Meilenstein im Kärntner Regionalverkehr: „Ein wichtiger Beitrag zur Dekarbonisierung im Regionalverkehr und ein mutiger Schritt des Unternehmens, zu dem ich gratuliere.“