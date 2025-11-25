Nordwind und Sonne kommen am Mittwoch nach Kärnten

Am Mittwoch erwartet die Kärntnerinnen und Kärntner in den meisten Teilen des Landes trockenes Wetter mit einigen Wolken, so die Prognose der GeoSphere Austria. Es weht ein kräftiger Nordwind teils bis in die Täler, der auch Wolken mit sich bringt. „Zwischendurch kann sich aber zeitweise auch die Sonne zeigen“, so die Wetterexperten. Es bleibt kalt mit Frühtemperaturen zwischen -1 und 3 Grad und Tageshöchstwerten von maximal 5 Grad.