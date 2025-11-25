Skip to content
/ ©Thomas Kaiser
Das Bild auf 5min.at zeigt eine Wolkendecke über Oberdrauburg im Herbst.
In Kärnten wird es am Mittwoch einige Wolken geben.
Kärnten
25/11/2025
Wetterprognose

Nordwind und Sonne kommen am Mittwoch nach Kärnten

Der Mittwoch bringt spätherbstliches Wetter nach Kärnten. Im Großteil des Landes soll es kalt, aber trocken bleiben.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(81 Wörter)

Am Mittwoch erwartet die Kärntnerinnen und Kärntner in den meisten Teilen des Landes trockenes Wetter mit einigen Wolken, so die Prognose der GeoSphere Austria. Es weht ein kräftiger Nordwind teils bis in die Täler, der auch Wolken mit sich bringt. „Zwischendurch kann sich aber zeitweise auch die Sonne zeigen“, so die Wetterexperten. Es bleibt kalt mit Frühtemperaturen zwischen -1 und 3 Grad und Tageshöchstwerten von maximal 5 Grad.

