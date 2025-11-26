Faire Chancen für junge Menschen: Land Kärnten investiert in die Zukunft

Kärnten setzt neue Maßstäbe in der Unterstützung junger Menschen: Von Care-Leaver-Begleitung über mobiles Familiencoaching bis zur Lehrwerkstätte Ketha – die Landesregierung hat ein umfassendes Paket beschlossen.

Unter dem Motto „Faire Chancen beim Erwachsenwerden“ stellte Landesrat Peter Reichmann (SPÖ) am Dienstag im Pressefoyer die zentralen Beschlüsse der aktuellen Kärntner Regierungssitzung vor. Im Fokus stehen neue und verlängerte Unterstützungsangebote für Kinder, Jugendliche und Familien. „Jede der heute beschlossenen Finanzierungen – vom Projekt Care Leaver über das Mobile Familiencoaching, die Lehrwerkstätte Kretha, das Mutter-Kind-Wohnen bis hin zur Kinder- und Jugend-Erholaktion – ist eine Investition in unsere Zukunft“, betonte Reichmann.

Unterstützung für Care Leaver steigt deutlich

Mit der Finanzierung für das Projekt Care Leaver setzt das Land ein Zeichen dafür, dass der Schutz für junge Menschen nicht mit dem 18. Geburtstag endet. Care Leaver – also Jugendliche, die in Einrichtungen oder Pflegefamilien aufgewachsen sind – müssen oft früher als Gleichaltrige auf eigenen Beinen stehen. „Im Schnitt ziehen junge Erwachsene hierzulande mit 24 Jahren von zuhause aus – viele werden dann aber noch von den Eltern unterstützt. Anders ist das ausgerechnet bei Jugendlichen, die außerhalb der Familie, also in Wohngemeinschaften, Heimen oder Pflegefamilien aufwachsen und es damit sowieso schwerer haben“, erklärte Reichmann. Die „Diakonie De La Tour“ unterstützt Betroffene in Klagenfurt und Villach sowie über Einzelfallhilfen beim Schritt in die Selbstständigkeit. Der Bedarf steigt: 2024 wurden 1.395 Kontakte verzeichnet, 2025 bereits 1.211 bis August.

Mobile Familienhilfe weiter im Aufwind

Auch beim Mobilen Familiencoaching zeigt sich ein wachsender Unterstützungsbedarf. 2025 nahmen im ersten Halbjahr bereits 96 Familien das Angebot der Diakonie in Anspruch – im gesamten Jahr 2024 waren es 150. „Das Konzept bietet kostenlose und flexible Hilfe – telefonisch oder vor Ort. Dieses niederschwellige Angebot unter dem Motto ‚auch FamilienheldInnen brauchen hin und wieder Unterstützung‘ schafft unkomplizierte Lösungen noch bevor große Konflikte entstehen“, so Reichmann.

Lehrwerkstätte Ketha bleibt bis 2028 gesichert

Die erfolgreiche Kooperation mit Pro Mente zur Lehrwerkstätte Ketha wird bis 2028 verlängert. Das Projekt ermöglicht Jugendlichen aus der Kinder- und Jugendhilfe, eine Tischlerlehre zu absolvieren und so den Übergang in einen stabilen Arbeitsalltag zu schaffen. Seit 2021 haben zehn junge Menschen ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Reichmann spricht von einer Win-Win-Situation: „Wir eröffnen den Jugendlichen Chancen und stärken gleichzeitig unseren Arbeitsmarkt.“

Förderung für chancengerechtes Aufwachsen

Ebenfalls beschlossen wurde die Finanzierung des Mutter-Kind-Wohnens der AVS Kärnten, das rund um die Uhr Betreuung bietet. Ergänzend wird auch die vom selben Träger organisierte Kinder- und Jugenderholaktion weiter unterstützt. Beide Maßnahmen sollen dazu beitragen, allen jungen Menschen in Kärnten faire Startbedingungen zu ermöglichen.