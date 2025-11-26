Ideale Bedingungen: Kärnten startet früher in die Skisaison

Frühwinter in Kärnten: Mit dicken Schneedecken und frostigen Temperaturen startet die Wintersaison. Besonders die Gerlitzen Alpe eröffnet bereits am 28. November.

Kärnten liegt aktuell in gewissen Teilen des Landes unter einer dicken Schneedecke, begleitet von eisigen Temperaturen. Für Skifahrer und Winterfreunde ist das jedoch eine gute Nachricht: Die frühen Schneefälle und kalten Nächte schaffen optimale Voraussetzungen für einen sicheren und abwechslungsreichen Saisonstart.

Gerlitzen startet eine Woche früher

Besonders hervorzuheben ist die Gerlitzen Alpe, die in diesem Jahr den Winter außergewöhnlich früh eröffnet: Am 28. November 2025 starten die ersten Lifte. Die Betreiber kündigen zudem einen besonders stimmungsvollen Saisonbeginn an. Zwei zentrale Einstiegspunkte stehen zur Verfügung: die Kanzelbahn, die direkt ins verschneite Bergpanorama führt und der Klösterle-Lift inklusive Talabfahrt, wo die ersten Schwünge die frisch präparierten Pisten zum Leben erwecken.

Pistenspaß bis in das Frühjahr hinein

Auch die weiteren großen Skigebiete Kärntens bereiten sich auf die Saison vor. Das Nassfeld in Hermagor, Kärntens größtes Skigebiet, verspricht auf über 100 Pistenkilometern perfekten Pistenspaß, während Bad Kleinkirchheim Ski- und Wellnessfreunde gleichermaßen anspricht. Der Katschberg punktet mit familienfreundlichen Abfahrten und moderaten Hängen, die sowohl Einsteiger als auch erfahrene Skifahrer begeistern sollen. Für Gletscherfans bietet der Mölltaler Gletscher Schneesicherheit bis in den späten Frühling, während die Hochrindl und der Sportberg Goldeck vor allem für Tagesausflüge und regionale Wintersportfreunde attraktiv sind.

Tickets und Co.

Der Auftakt auf der Gerlitzen und in den weiteren Skigebieten markiert somit den Beginn einer vielversprechenden Wintersaison 2025/26, die Skifahrer und Winterfreunde gleichermaßen in ihren Bann ziehen möchte. Ebenso wissenswert: Mittlerweile ist schon bekannt, wo und wann man sich die begehrten Skikarten holen kann.