Stricken im Kino: Am 7. Dezember klappern die Nadeln in Wolfsberg

Ein Kinoabend der besonderen Art wartet am Sonntag, dem 7. Dezember 2025, im Cinemaplexx Wolfsberg. Besucher können den Film „Tatsächlich… Liebe“ genießen und dabei gemütlich stricken.

„Das hat es in dieser Form in Kärnten bislang noch nie gegeben“, erklärt Elisa Wider gegenüber 5 Minuten. Sie betreibt ein Kunstatelier in St. Kanzian am Klopeiner See und organisiert gemeinsam mit dem Cinemaplexx Wolfsberg den Strick-Kinoabend am 7. Dezember 2025. Gezeigt wird der Weihnachtsklassiker „Tatsächlich… Liebe“, welcher über 20 Jahre nach seinem Kinostart wieder auf der großen Leinwand zu sehen sein wird. „Damit verbinden wir Nostalgie, Gemeinschaft und Kreativität zu einem einzigartigen Erlebnis“, betont Wider abschließend. Tickets werden in Kürze auf der Kinowebseite verfügbar sein.

©zVg. Elisa Wider zeigt sich für das kreative DIY-Event verantwortlich.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.11.2025 um 09:04 Uhr aktualisiert