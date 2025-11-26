Kärntnerin wurde im Lehrbetrieb „ausgebeutet“: 8.100 Euro zugesprochen

Eine junge Kärntnerin musste ihre Ausbildung vorzeitig abbrechen, weil sie unbezahlte Hilfsarbeiten erledigen musste. Durch die AK Young erhält sie nun rund 8.100 Euro Entschädigung.

Unbezahlte Hilfsarbeiten, die nichts mit der Lehre zu tun hatten: Eine Kärntnerin musste ihre Ausbildung abbrechen.

Wegen untragbarer Arbeitsbedingungen musste eine junge Kärntnerin ihre Lehre zur Bürokauffrau vorzeitig abbrechen. Experten der AK Young setzten sich für sie ein – mit Erfolg: Das Unternehmen muss nicht nur die ausstehenden Lehrlingseinkommen auszahlen, sondern auch weitere Entschädigungsansprüche begleichen. AK-Präsident Günther Goach betont: „Lehrlinge sind keine billigen Arbeitskräfte, sie haben Anspruch auf eine fundierte Ausbildung und faire Bezahlung.“

Keine Qualifikation, Lehrlinge auszubilden

Statt einer qualifizierten Büroausbildung musste die junge Frau berufsfremde Tätigkeiten wie Materialverpackung, Rasenmähen und weitere Hilfsarbeiten erledigen – alles Aufgaben, die nicht Teil ihres Berufsbildes sind. Zudem wurde ihr über Monate hinweg das Lehrlingseinkommen vorenthalten. Zudem fiel der Arbeiterkammer ein brisantes Detail auf: „Im weiteren Verlauf haben wir festgestellt, dass innerhalb des Betriebs keine Person die Qualifikation oder Befugnis besaß, um Lehrlinge auszubilden“, erklärt AK-Young-Experte Erich Malle.

Kärntnerin erhielt Schadensersatz

Durch die AK Young konnte für die Auszubildende sowohl Schadenersatz als auch die Auszahlung der offenen Lehrlingsentschädigungen in der Höhe von insgesamt rund 8.100 Euro erwirkt werden. „Wir werden weiterhin konsequent eingreifen, wo Lehrlinge ausgebeutet statt ausgebildet werden“, betont Goach und rät: „Wer sich nicht sicher ist, ob am Ausbildungs- bzw. Arbeitsplatz alles mit rechten Dingen zugeht, kann auf die kostenlose Beratung und juristische Unterstützung durch unsere Expertinnen und Experten der AK Young vertrauen.“