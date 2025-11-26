Verantwortung ERDE fordert Schutzmaßnahmen während Bauarbeiten

Lebensqualität trotz Baustelle: Anrainer der Unterflurtrasse St. Andrä wollen Lärm und Staub besser in den Griff bekommen – Unterstützung kommt jetzt aus dem Gemeinderat.

Anrainer der Unterflurtrasse St. Andrä setzen sich für Lärmschutz und geordnete Bauabläufe ein. Die Gemeinderatsfraktion Verantwortung ERDE bringt ihre Anliegen nun per Resolution ein.

Die Gemeinderatsfraktion Verantwortung ERDE wird in der kommenden Sitzung am Freitag eine Dringlichkeitsresolution zur Neuerrichtung der Unterflurtrasse St. Andrä (A10) durch die ASFINAG einbringen. Ziel ist es, die Anliegen der betroffenen Anrainer zu unterstützen und ihre Lebensqualität während der Bauarbeiten bestmöglich zu sichern.

Anrainer wollen mehr Lärmschutz

„Die Anrainer sind von den laufenden Baumaßnahmen massiv belastet und haben sich daher in einer sachlich und fundiert formulierten Petition zu Wort gemeldet. Ihre Forderungen nach besserem Lärmschutz und klaren Vorgaben sind absolut nachvollziehbar. Wir stehen solidarisch hinter diesen Menschen“, erklärt die Fraktion. Verantwortung ERDE fordert unter anderem die Einhaltung der zugesagten Arbeitszeiten, Schutz vor Lärm, Staub und Erschütterungen, moderne Lärmschutzmaßnahmen, lärmmindernde Fahrbahnbeläge, eine Geschwindigkeitsreduktion während der Bauphase.

