Lehrlingscasting in Wolfsberg half Betrieben Talente zu entdecken

Beim Lehrlingscasting in Wolfsberg hatten Jugendliche aus dem gesamten Bezirk die Gelegenheit, mit 35 regionalen Lehrbetrieben in Kontakt zu treten. In rund 650 Gesprächen erhielten sie praktische Einblicke und viele machten so den ersten Schritt in ihre berufliche Zukunft. „Wo junge Menschen plötzlich merken, wofür sie brennen, und Betriebe mit einem Blick erkennen, welches Talent vor ihnen steht – genau dort entsteht Zukunft“, zeigt das Event eindrucksvoll, wie gut Berufsorientierung funktioniert, wenn Menschen direkt ins Gespräch kommen.

Schnuppertage wurden bereits vereinbart

Bezirksstellenobmann Gerhard Oswald betonte: „Das Lehrlingscasting zeigt jedes Jahr aufs Neue, wie viel Potenzial in unseren Jugendlichen steckt. Wenn Schüler die Möglichkeit haben, Betriebe persönlich zu erleben, entstehen echte Perspektiven. Und unsere Unternehmen sehen, wie motiviert und vielseitig der Nachwuchs im Lavanttal ist. Solche Formate stärken unseren Wirtschaftsstandort nachhaltig.“ Unternehmen präsentierten ihre Berufsbilder mit viel Praxis und Begeisterung. Corinna Marzi von FES Elektrotechnik berichtete: „Schon der erste Schüler war sehr interessiert, wir haben gleich Schnuppertage vereinbart. Im Jänner kommt er bereits zu uns und kann das Unternehmen kennenlernen. Wir freuen uns sehr auf ihn, und er sich genauso.“ Caroline Weinberger von NCA Container- und Anlagenbau ergänzte: „Wir konnten Schüler für Schnuppertage und Praktika begeistern; das Lehrlingscasting hat sich für uns definitiv gelohnt.“

Schüler zeigten sich begeistert

Das Casting bot Jugendlichen wertvolle Orientierung. Loki, Leon und Leo von der Mittelschule St. Paul sagten: „Es war sehr interessant. Wir haben viel Neues über die Betriebe erfahren, zum Beispiel, dass man bei vielen Firmen auch Lehre mit Matura machen kann. Der Berufsorientierungsunterricht hat uns gut auf die Gespräche vorbereitet.“ Jasmin und Hannah ergänzten: „Das Lehrlingscasting hat uns geholfen zu verstehen, worum es in den Berufen geht und es hat uns auch die Angst vor künftigen Bewerbungsgesprächen genommen.“ Für viele endete der Vormittag bereits mit Einladungen zu Schnuppertagen oder vertiefenden Gesprächen. „Wir finden das Lehrlingscasting großartig. Es ist eine Chance neue Berufe zu entdecken und Lehrberufe besser kennenzulernen“, berichteten Mellissa und Theresa von der Musikmittelschule Wolfsberg. Aktuell werden im Bezirk Wolfsberg 832 Lehrlinge in 237 Lehrbetrieben ausgebildet.

