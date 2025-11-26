Kärntner Schülerinnen schaffen KI-Lösung für schwierige Tunneleinsätze

Zwei HTL-Schülerinnen aus Kärnten entwickelten eine KI, die Rettungseinsätze in Autobahntunneln deutlich schneller und sicherer macht – und gewannen damit einen Verkehrssicherheitspreis.

Rettungskräfte in Autobahntunneln stehen oft vor dem Problem, rasch einen Überblick über Fahrzeuge, Positionen und Abläufe zu gewinnen. Zwei Schülerinnen der HTL Mössingerstraße in Klagenfurt, Alina Nessel und Johanna Maier, haben gemeinsam mit der ASFINAG eine Lösung entwickelt: Eine KI-gestützte Objekterkennung, die speziell auf österreichische Einsatzfahrzeuge trainiert wurde und deren genaue Position im Tunnel in Echtzeit anzeigt. Sobald die KI ein Einsatzfahrzeug identifiziert, werden die Daten auf einer Weboberfläche visualisiert, die von Feuerwehr, Rettung und Polizei live genutzt werden kann. Das Ergebnis: ein schnellerer, koordinierterer Einsatz.

Schülerinnen erhielten Verkehrssicherheitspreis

Entwickelt und getestet wurde das System im ASFINAG-„Testtunnel“ Trettnig auf der A2 Südautobahn. Für das Projekt erhielten die Schülerinnen den Verkehrssicherheitspreis AQUILA des Kuratoriums für Verkehrssicherheit. ASFINAG-Abteilungsleiter Hannes Zausnig zeigt sich beeindruckt: „Wir arbeiten derzeit an mehr als 150 internen und auch externen Innovationen und haben zahlreiche Partnerschaften mit Forschungseinrichtungen, Universitäten und Schulen“, so Zausnig. „Gerade die HTL in Klagenfurt fällt immer wieder durch großartige Projekte auf, daher ist es umso schöner, wenn das auch durch Preise wie diesen gewürdigt wird.“

©ASFINAG Auch Johanna Maier erhielt den Verkehrssicherheitspreis.

KI mit 80.000 Bildern gefüttert

Die Idee entstand aus der Praxis: Eine der Schülerinnen ist selbst Rettungssanitäterin und kennt das „Übersichtsproblem“ aus eigener Erfahrung. In einer Tunnel-Überwachungszentrale kann ein Operator nicht alle Kameras gleichzeitig im Blick behalten – im Einsatz fehlt daher oft ein klares Lagebild. Die neue KI soll genau das liefern. Trainiert mit rund 80.000 Bildern verschiedenster Einsatzfahrzeuge, erkennt sie Feuerwehr, Rettung und Polizei zuverlässig und zeigt ihre Position übersichtlich auf Handy oder Tablet an. Das System funktioniert tunnelunabhängig und nutzt ausschließlich bestehende Infrastruktur.

