Mitten im Frühverkehr: Protest-Aktionen an mehreren Kärntner Kreuzungen

Mit Protest-Aktionen an Kreuzungen in Klagenfurt, Villach, Wolfsberg und Spittal an der Drau machte die Gewerkschaft "GPA Kärnten" im Frühverkehr auf ihre Forderungen für den Sozialbereich aufmerksam.

In ganz Kärnten fanden am Dienstag und Mittwoch Protest-Aktionen im Frühverkehr statt. Dahinter steckte die Gewerkschaft „GPA Kärnten„, welche ihren Forderungen öffentlich Nachdruck verleihen wollte. Immerhin wurde auch die zweite Verhandlungsrunde für die Beschäftigten im privaten Gesundheits-, Sozial- und Pflegebereich ergebnislos unterbrochen.

©GPA Kärnten Auch an der Ossiacher Zeile in Villach wurde protestiert.

GPA kritisiert Arbeitgeber-Angebot

Während die Arbeitnehmervertretung eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 4 Prozent sowie Verbesserungen bei der Arbeitszeit fordert, liegt das Angebot der Arbeitgeber bei lediglich 2,5 Prozent auf zwei Jahre. „[…] Dieses Angebot ist völlig unzureichend und zeugt nicht von einer Wertschätzung für die emotionale und körperliche Schwerstarbeit von Pflegern, Behindertenbetreuern und Elementarpädagogen“, kommentiert Valid Hanuna von der GPA. Die dritte Verhandlungsrunde findet am 27. November statt. Der neue Kollektivvertrag gilt ab 1. Jänner 2026.