Sommerbilanz: Mehr Gäste, aber kürzere Aufenthalte in Kärnten

Kärntens Beherbergungsbetriebe meldeten im Sommer 2025 insgesamt 2,34 Millionen Gästeankünfte und damit ein Wachstum von 0,5 Prozent im Vorjahresvergleich. Bei den Nächtigungen gab es hingegen einen leichten Rückgang.

Mehr als die Hälfte aller Nächtigungen in Kärnten stammen aus dem Ausland – genau 58,5 Prozent. Damit stiegen die Übernachtungen ausländischer Gäste leicht um 0,2 Prozent. Besonders stark war das Interesse aus Polen, Tschechien und Ungarn: Aus diesen Ländern wurden neue Rekorde verzeichnet – mit Zuwächsen von 10,8, 7,5 und 5,8 Prozent. Seit 2024 wirbt Kärnten auch gezielt in der Slowakei, wo der Trend ebenfalls positiv verläuft. Italien ist mit einem Plus von 1,8 Prozent bei den Nächtigungen ebenfalls wieder auf Kurs.

Gäste aus Deutschland und Österreich leicht rückläufig

Die Übernachtungen aus den beiden wichtigsten Herkunftsmärkten – nämlich Deutschland (minus 0,6 Prozent) und Österreich (minus 0,8 Prozent) – sind hingegen leicht rückläufig. „Kärnten Werbung“-Geschäftsführer Klaus Ehrenbrandtner: „Das größte Wachstum zeigt sich aktuell in Zentral- und Osteuropa. Das Auslandsreisevolumen auf internationalen Märkten steigt, während es in den Nahmärkten stagniert. Einer unserer Schwerpunkte ist daher weiterhin die Bearbeitung der Wachstums- sowie neuer Märkte. Gleichzeitig haben wir uns klar zum Ziel gesetzt, den Kernmarkt Österreich zu stabilisieren und die Marktanteile im Hauptherkunftsland Nr.2, Deutschland, zurückzugewinnen.“

©Kärnten Werbung/Johannes Puch Am Foto: „Kärnten Werbung“-Geschäftsführer Klaus Ehrenbrandtner

Campingplätze verzeichnen Plus trotz Sommerloch

Die Campingplätze in Kärnten konnten heuer ebenfalls ein deutliches Plus verzeichnen. Insgesamt stiegen die Nächtigungen um 1,4 Prozent auf 2.512.039 Übernachtungen, was einem Anteil von 26,6 Prozent am Gesamtergebnis entspricht. Besonders in den Vor- und Nachsaisonen kamen spürbar mehr Gäste. In der Hauptsaison zeigte sich jedoch der Einfluss des wechselhaften Sommerwetters: Im Juli und August gingen die Nächtigungen um 4,8 Prozent zurück.

Kärnten meldet starkes Vorsaison-Plus

In der Vorsaison 2025, also im Mai und Juni, wurden 677.190 Ankünfte gezählt – ein Plus von 7,6 Prozent. Die Zahl der Übernachtungen stieg um 4,2 Prozent auf 2.349.580. Rund 57 Prozent aller Sommernächtigungen entfielen auf die Hauptsaisonmonate Juli und August. Insgesamt gab es in der Hauptsaison 5.390.030 Übernachtungen, was einem Rückgang von 3,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Zugelegt hat dagegen die Nachsaison im September und Oktober: Die Ankünfte stiegen um 6,1 Prozent, die Nächtigungen um 3,9 Prozent. „Diese Bilanz zeigt, dass der eingeschlagene Weg der Saisonverlängerung mit den Maßnahmen zum Thema Radfrühling sowie der Herbstoffensive Früchte trägt. [..]“, so Ehrenbrandtner abschließend.



