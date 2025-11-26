Frischer Wind in der Wirtschaftskammer: Neue Bezirksobleute gewählt

Die Wirtschaftskammer Kärnten hat ihre Bezirksobleute neu bestimmt. Sechs wurden wiedergewählt. In Hermagor und Villach kam es zu einem Wechsel an der Spitze.

In Hermagor übernimmt Hanns Stattmann, der Inhaber von Moden-Stattmann in Hermagor, die Funktion von Hannes Kandolf. Dieser zieht sich nach 15 Jahren engagierter Arbeit zurück. Ebenso der langjährige Bezirksstellen-Obmann Bernhard Plasounig. Auf ihn folgt nun Christian Tyl, Unternehmer und Gründer von TYL4Sports. Unverändert bleiben die bisherigen Obleute in Spittal an der Drau, Feldkirchen in Kärnten, St. Veit an der Glan, Klagenfurt, Völkermarkt und Wolfsberg.

©WKK / Gerhard Kampitsch Am Foto: Villachs neuer Bezirksstellen-Obmann Christian Tyl. ©Sissi Furgler Fotografie Am Foto: Hermagors neuer Bezirksstellen-Obmann Hanns Stattman.

Kärntens Wirtschaftskammer-Bezirksleute sind … Feldkirchen: Eva Hoffmann

Eva Hoffmann Hermagor: Hanns Stattmann

Hanns Stattmann Klagenfurt: Franz Ahm

Franz Ahm Spittal an der Drau: Georg Mathiesl

Georg Mathiesl St. Veit an der Glan: Walter Sabitzer

Walter Sabitzer Villach: Christian Tyl

Christian Tyl Völkermarkt: Rudolf Bredschneider

Rudolf Bredschneider Wolfsberg: Gerhard Oswald

Zwei WK-Bezirksstellen fallen weg

„Unsere Bezirksobleute sind das Gesicht der Wirtschaftskammer in den Regionen. Sie wissen, wo in den Betrieben der Schuh drückt, und bringen die Anliegen der Unternehmer direkt ein“, erklärt Wirtschaftskammer-Präsident Jürgen Mandl abschließend. Im Zuge der Neuordnung des Bezirksstellennetzes wurden außerdem die beiden Standorte Villach-Land und Klagenfurt-Land eingespart. Mehr dazu unter: Sparmaßnahmen: Wirtschaftskammer strafft Bezirksstellennetz