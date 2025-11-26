Stornogebühren gefordert: Immer mehr reservierte Plätze bleiben leer

Immer öfter werden Tische in Gasthäusern reserviert, aber es kommt niemand oder nur ein Teil der angekündigten Gäste. Der Kärntner Wirtesprecher schlägt Alarm und fordert klare Regeln und Stornogebühren für "No Shows".

Gerade in der Vorweihnachtszeit haben viele Kärntner Gastrobetriebe mit "No Shows" zu kämpfen.

In den Wochen vor Weihnachten steigt nicht nur bei vielen Menschen der Einkaufsstress, auch in den Kärntner Gastrobetrieben herrscht Hochsaison. Viele Betriebe richten ihre Weihnachtsfeiern in Gasthäusern aus und auch für gemütliche vorweihnachtliche Treffen mit Familien und Freunden geht man gern ins Lokal nebenan.

Reservierte Plätze bleiben immer öfter leer

Doch immer öfter bleiben reservierte Tische leer, weil Gäste schlicht nicht erscheinen oder nur ein Teil der angemeldeten Gruppe kommt. Für die Betriebe bedeutet das „einen massiven wirtschaftlichen Schaden“, wie der Kärntner Wirtesprecher Stefan Sternad beklagt. Dabei manifestiert sich das Problem auf mehreren Ebenen: Das Personal steht bereit, Waren wurden eingekauft und häufig müssen Laufkunden abgewiesen werden, weil die Plätze reserviert sind. Wenn dann niemand oder weniger Gäste als angekündigt auftauchen, ist das für Gastronomen ärgerlich.

Online-Reservierungstools sollen helfen

Um das Problem in den Griff zu bekommen, empfiehlt die Fachgruppe Gastronomie einen „modernen Zugang zu Reservierungen“ mit klaren Regeln. Sternad empfiehlt beispielsweise, Reservierungen – besonders bei größeren Gruppen – nur schriftlich, etwa per E-Mail oder über ein Online-Tool, anzunehmen. Digitale Systeme würden hier mehrere Vorteile bieten: Einerseits können damit automatische Erinnerungen via E-Mail oder SMS an die Gäste gesendet werden, andererseits sollen solche Systeme einfache Möglichkeiten zum Stornieren oder für Änderungswünsche auf Kundenseite bietet.

Stornogebühren als Absicherung für Wirte

In den Allgemeinen Geschäftsbedingungen, denen der Gast bei solchen Systemen zustimmen muss, könnten außerdem Stornofristen klar definiert werden. „So ist klar geregelt, ab welchem Zeitpunkt eine Stornogebühr anfällt, wenn Gäste nicht oder nur teilweise erscheinen“, erklärt Sternad. In vielen Branchen, etwa bei Reisebüros oder in der Hotellerie, seien klar geregelte Stornogebühren längst Standard, heißt es seitens der Wirtschaftskammer. Sternad betont, wie wichtig diese Art der Absicherung auch für die Gastronomie wäre. „Jede nicht genutzte Reservierung verursacht unnötige Kosten und verhindert, dass andere Gäste einen Tisch bekommen“, heißt es dazu seitens der Wirtschaftskammer Kärnten.

Klare Kommunikation als Schlüssel

Der Wirtesprecher ist der Meinung, dass die meisten Gäste für Stornogebühren Verständnis haben würden – wenn die Regeln von Anfang an offen kommuniziert werden. Wichtig sei außerdem die Möglichkeit, unkompliziert stornieren zu können. Prinzipiell zeige die Erfahrung der Kärntner Betriebe: „Je klarer die Kommunikation, desto niedriger die No-Show-Rate“, so Sternad abschließend.

