Substitutionsordination muss schließen: „Als One-Man-Show unmöglich“

In Wolfsberg schließt die Substitutionsordination: Dr. Raul Arabagiu muss den Betrieb einstellen, da seine Assistenz ausgefallen ist. Als „One-Man-Show“ sei die aufwendige Betreuung nicht machbar, erklärt er im 5-Minuten-Interview

Im Juli 2025 übernahm Dr. Raul Arabagiu die Substitutionsordination in Wolfsberg von Psychiater Manfred Huemer, der sich in den Ruhestand verabschiedete. Am Roßmarkt 13 erfolgte nach Terminvereinbarung die Opiatausgabe für Menschen im Drogenersatzprogramm. Doch damit ist jetzt Schluss. Am 26. November 2025 fand der letzte Termin in der Wolfsberger Substitutionsordination statt.

„Als One-Man-Show ist es unmöglich“

Im Gespräch mit 5 Minuten erklärte Dr. Arabagiu, dass die Schließung auf einen „akuten Entfall der Ordinationsassistenz“ zurückzuführen sei. Eine Nachbesetzung sei ihm nicht gelungen und allein könne er den Verwaltungsaufwand nicht bewältigen: „Als One-Man-Show ist es unmöglich, eine Ordination zu führen in diesem Tätigkeitsbereich, der so verwaltungsaufwendig ist“, erklärt er deutlich gegenüber 5 Minuten. Es ist dem Mediziner jedoch wichtig zu betonen, dass er nicht schließt, weil er die Aufgabe nicht machen möchte: „Sonst hätte ich die Substitutionsstelle ja nicht übernommen. Aber wenn man allein bleibt mit der ganzen Situation, bleibt einem nichts anderes übrig, weil ich so nicht korrekt arbeiten kann.“

Weiterbetreuung laut Dr. Arabagiu gewährleistet

Nachdem bekannt wurde, dass seine Ordinationsassistenz ausfallen wird, habe er sich hilfesuchend an mehrere Behörden gewandt, doch seine Bemühungen fruchteten nicht. Er fand keine neue Besetzung für die geringfügige Stelle, 30 Stunden im Monat wären es gewesen. Die meisten seiner 70 Patienten haben von ihm noch Rezepte bis Jahresende erhalten und auf seiner Homepage appelliert Dr. Arabagiu: „Bitte kümmern Sie sich rechtzeitig um eine Weiterbetreuung!“ Gegenüber 5 Minuten erklärt er: „Betreuungsmöglichkeiten sind da, es gibt Kollegen, die substituieren und auch die Drogenambulanz ist eine Anlaufstelle.“ Dafür müssen die Lavanttaler Patienten jedoch einen weiteren Weg auf sich nehmen: Die Drogenambulanz befindet sich nämlich in Klagenfurt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.11.2025 um 19:36 Uhr aktualisiert