Nach Unfall: Feuerwehr befreit zwei Schwerverletzte aus Autos

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Mittwochnachmittag auf der Ossiacher Bundesstraße. Zwei Personen wurden schwer verletzt, insgesamt standen 47 Florianis im Einsatz.

Am 26. November krachte es auf der Ossiacher Bundesstraße im Bezirk Feldkirchen. Nach Auskunft der Freiwilligen Feuerwehr Radweg wurden dabei zwei Personen schwer verletzt. Als die Florianis am Unfallort ankamen, befreiten sie die Autoinsassen „rasch und schonend“ aus den Fahrzeugen und übergaben sie dem Rettungsdienst. „Wie es zu dem Unfall kam, ist derzeit Gegenstand der laufenden Unfallaufnahme durch die Polizei“, heißt es seitens der Feuerwehr Radweg. Im Einsatz standen neben der Feuerwehr Radweg auch noch die Freiwilligen Feuerwehren Feldkirchen, Waiern und St. Ulrich. „Insgesamt standen 47 Kameradinnen und Kameraden im Einsatz“, so die Feuerwehr Radweg. Während des Einsatzes musste die Ossiacher Bundesstraße abschnittsweiße vollständig gesperrt werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.11.2025 um 20:14 Uhr aktualisiert