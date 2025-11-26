Kärnten am Donnerstag: Auf frostigen Start folgt Sonnenschein

Der Donnerstag bringt den goldenen Herbst zurück nach Kärnten. Wie die Meteorologen von GeoSphere Austria erklären, sorgt Hochdruckwetter für sonnige Verhältnisse. Im Laufe des Vormittags lösen sich lokale Frühnebelfelder auf, nur im Klagenfurter Becken kann sich der Nebel länger halten. Doch um die Mittagszeit soll sich auch hier die Sonne durchsetzen. „Vor allem im Norden weht weiterhin teils lebhafter, kühler Wind“, erklären die Wetterexperten. In der Früh wird es frostig bei -7 bis -2 Grad, untertags können die Temperaturen auf bis zu 3 Grad klettern.