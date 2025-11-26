Skip to content
Region auswählen:
/ ©Peter Waldhauser
Ein Bild auf 5min.at zeigt die Burgarena Finkenstein von Weitem.
Auf die Kärntnerinnen und Kärntner wartet am Donnerstag viel Sonnenschein.
Kärnten
26/11/2025
Wetterprognose

Kärnten am Donnerstag: Auf frostigen Start folgt Sonnenschein

Sonnige Aussichten für Kärnten: Am Donnerstag sorgt ein Hoch für einige Sonnenstunden. Es bleibt jedoch kalt bei Höchsttemperaturen von 3 Grad.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(105 Wörter)

Der Donnerstag bringt den goldenen Herbst zurück nach Kärnten. Wie die Meteorologen von GeoSphere Austria erklären, sorgt Hochdruckwetter für sonnige Verhältnisse. Im Laufe des Vormittags lösen sich lokale Frühnebelfelder auf, nur im Klagenfurter Becken kann sich der Nebel länger halten. Doch um die Mittagszeit soll sich auch hier die Sonne durchsetzen. „Vor allem im Norden weht weiterhin teils lebhafter, kühler Wind“, erklären die Wetterexperten. In der Früh wird es frostig bei -7 bis -2 Grad, untertags können die Temperaturen auf bis zu 3 Grad klettern.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: